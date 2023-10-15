Результаты забега Аммоний Менделеевский кросс 2023
В воскресенье 15 октября в городе Менделеевске в Татарстане состоялся последний забег серии спортивных мероприятий TIMERMAN в 2023 году – Аммоний Менделеевский кросс.
Для участия были доступны дистанции на 3, 10 и 20 км и детские старты TIMERKIDS на 300 и 600 метров.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Марсель Галимов – 11:48
2. Денис Крайнов – 12:37
3. Игнат Петров – 13:26
3 км, женщины
1. Ангелина Волкова – 15:22
2. Инна Мусина – 15:29
3. Ирина Данилова – 15:37
10 км, мужчины
1. Алексей Зубков – 37:44
2. Анатолий Зайцев – 37:57
3. Александр Пантюхин – 39:51
10 км, женщины
1. Гульназ Галямева – 47:50
2. Марина Трефилова – 49:29
3. Альбина Минниханова – 50:25
20 км, мужчины
1. Владимир Лекомцев – 1:15:17
2. Константин Сутулов – 1:17:20
3. Игорь Головин – 1:19:01
20 км, женщины
1. Людмила Майкова – 1:34:28
2. Нубар Гиносян – 1:36:13
3. Ольга Артемьева – 1:41:34
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с забегов появятся позже на сайте TIMERMAN. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте или в Telegram-канале.
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