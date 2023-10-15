Результаты забега Аммоний Менделеевский кросс 2023

В воскресенье 15 октября в городе Менделеевске в Татарстане состоялся последний забег серии спортивных мероприятий TIMERMAN в 2023 году – Аммоний Менделеевский кросс.

Для участия были доступны дистанции на 3, 10 и 20 км и детские старты TIMERKIDS на 300 и 600 метров.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Марсель Галимов – 11:48

2. Денис Крайнов – 12:37

3. Игнат Петров – 13:26

3 км, женщины

1. Ангелина Волкова – 15:22

2. Инна Мусина – 15:29

3. Ирина Данилова – 15:37

10 км, мужчины

1. Алексей Зубков – 37:44

2. Анатолий Зайцев – 37:57

3. Александр Пантюхин – 39:51

10 км, женщины

1. Гульназ Галямева – 47:50

2. Марина Трефилова – 49:29

3. Альбина Минниханова – 50:25

20 км, мужчины

1. Владимир Лекомцев – 1:15:17

2. Константин Сутулов – 1:17:20

3. Игорь Головин – 1:19:01

20 км, женщины

1. Людмила Майкова – 1:34:28

2. Нубар Гиносян – 1:36:13

3. Ольга Артемьева – 1:41:34

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с забегов появятся позже на сайте TIMERMAN. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте или в Telegram-канале.