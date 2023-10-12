Подросток с синдромом Дауна установил рекорд России в триатлоне на спринтерской дистанции. Спортсмен прошел ее за 2 часа 19 минут и 46 секунд

17-летний спортсмен с синдромом Дауна из Москвы Умед Мамадкулов установил рекорд России в триатлоне на спринтерской дистанции (0,75 км плавание, 20 км велогонка, 5,25 км бег) с результатом 2:19:46. Гонка прошла 8 октября в рамках спортивного фестиваля IRONSTAR SOCHI SIRIUS.

Умед стал первым спортсменом с синдромом Дауна, который прошел все этапы триатлона. Рекорд атлета попадет в реестр «Международного агентства регистрации рекордов ИНТЕРРЕКОРД» и в «Реестр рекордов России».

По правилам соревнований IRONSTAR параатлеты могут выступать на дистанции с сопровождающими. Умеда на каждом этапе сопровождали участники проекта «Атлет во благо» благотворительного фонда «Синдром любви»: пловец Антон Лосев, триатлонист Александр Швецов и ультрамарафонка Мария Помазуева.

Это не первый рекорд Умеда. В 2022 году также в рамках фестиваля IRONSTAR SOCHI СИРИУС атлет стал первым человеком с синдромом Дауна, преодолевшим дуатлон на дистанции 25,1 км с результатом 1:35:13.