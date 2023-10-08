Результаты IRONSTAR SOCHI СИРИУС 2023

На федеральной территории «Сириус» 6-8 октября состоялся крупномасштабный фестиваль спорта IRONSTAR SOCHI СИРИУС 2023.

В пятницу 6 октября прошли заплывы SWIMSTAR MILE и DBLMILE, женский забег IRONLADY и детские забеги IRONKIDS. В субботу 7 октября состоялись гонки на двух дистанциях – «полужелезной» 113 (3,86 км плавание, 180 км велогонка, 42 км бег) и «железной» 226 (1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21 км бег). В рамках «железной» дистанции также прошел чемпионат России.

8 октября состоялся триатлон на дистанциях SPRINT (0,75 км плавание, 20 км велогонка, 5.25 км бег) и OLYMPIC (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег).

Плавательный этап проходил в бухте Имеретинского порта. Маршрут велоэтапа начинался на побережье, а затем уходил в горы по олимпийской трассе Адлер – Красная Поляна. Беговой этап проходил по берегу Черного моря и живописному молу.

Результаты победителей:

IRONLADY

1. Татьяна Лихторович – 16:57

2. Алина Песчанская – 17:01

3. Вера Тарасова – 17:08

SWIMSTAR MILE, мужчины

1. Сергей Иванов – 21:45

2. Сергей Журавлев – 22:03

3. Игорь Сысоев – 22:06

SWIMSTAR MILE, женщины

1. Мария Курченко – 23:25

2. Татьяна Лихторович – 24:56

3. Наталья Николаева – 25:03

SWIMSTAR DBLMILE, мужчины

1. Альберт Маннанов – 45:13

2. Артем Буценин – 46:21

3. Александр Черепнев – 48:40

SWIMSTAR DBLMILE, женщины

1. Варвара Симонова – 51:08

2. Айгуль Соломонова – 51:15

3. Татьяна Шарун – 51:16

Триатлон IRONSTAR 113, мужчины

1. Евгений Тихонов – 4:02:02

2. Алексей Осокин – 4:05:27

3. Марк Высоцкий – 4:07:45

Триатлон IRONSTAR 113, женщины

1. Диана Трубкович – 4:43:17

2. Анна Арама – 4:55:53

3. Маргарита Питерцева – 5:01:14

Триатлон IRONSTAR 226, мужчины

1. Кирилл Кравченко – 2:51:59

2. Артем Прилепов – 2:49:17

3. Александр Халаманов – 2:05:29

Триатлон IRONSTAR 226, женщины

1. Марина Колескина – 3:30:47

2. Наталья Григорьева – 3:50:15

3. Антонина Фаустова – 3:19:51

Чемпионат России, мужчины

1. Илья Прасолов – 8:02:08

2. Николай Ярошенко – 8:25:36

3. Георгий Кауров – 8:38:49

Чемпионат России, женщины

1. Юлия Голофеева – 9:00:14

2. Мария Гостева – 9:34:51

3. Елизавета Жижина – 10:13:20

Триатлон SPRINT, мужчины

1. Павел Горик – 1:00:05

2. Андрей Покровский – 1:00:18

3. Антон Чучко – 1:01:07

Триатлон SPRINT, женщины

1. Анна Горева – 1:05:24

2. Екатерина Крайнюк – 1:10:10

3. Ксения Воронина – 1:11:51

Триатлон OLYMPIC, мужчины

1. Кирилл Голдовский – 1:58:53

2. Евгений Рулевский – 2:05:32

3. Михаил Логинов – 2:05:35

Триатлон OLYMPIC, женщины

1. Мария Курченко – 2:16:07

2. Александра Магомедова – 2:20:24

3. Ольга Буренкова – 2:22:02

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на Russia Running. Фотографии с фестиваля можно найти на сайте IRONSTAR. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.