Результаты IRONSTAR SOCHI СИРИУС 2023
На федеральной территории «Сириус» 6-8 октября состоялся крупномасштабный фестиваль спорта IRONSTAR SOCHI СИРИУС 2023.
В пятницу 6 октября прошли заплывы SWIMSTAR MILE и DBLMILE, женский забег IRONLADY и детские забеги IRONKIDS. В субботу 7 октября состоялись гонки на двух дистанциях – «полужелезной» 113 (3,86 км плавание, 180 км велогонка, 42 км бег) и «железной» 226 (1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21 км бег). В рамках «железной» дистанции также прошел чемпионат России.
8 октября состоялся триатлон на дистанциях SPRINT (0,75 км плавание, 20 км велогонка, 5.25 км бег) и OLYMPIC (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег).
Плавательный этап проходил в бухте Имеретинского порта. Маршрут велоэтапа начинался на побережье, а затем уходил в горы по олимпийской трассе Адлер – Красная Поляна. Беговой этап проходил по берегу Черного моря и живописному молу.
Результаты победителей:
IRONLADY
1. Татьяна Лихторович – 16:57
2. Алина Песчанская – 17:01
3. Вера Тарасова – 17:08
SWIMSTAR MILE, мужчины
1. Сергей Иванов – 21:45
2. Сергей Журавлев – 22:03
3. Игорь Сысоев – 22:06
SWIMSTAR MILE, женщины
1. Мария Курченко – 23:25
2. Татьяна Лихторович – 24:56
3. Наталья Николаева – 25:03
SWIMSTAR DBLMILE, мужчины
1. Альберт Маннанов – 45:13
2. Артем Буценин – 46:21
3. Александр Черепнев – 48:40
SWIMSTAR DBLMILE, женщины
1. Варвара Симонова – 51:08
2. Айгуль Соломонова – 51:15
3. Татьяна Шарун – 51:16
Триатлон IRONSTAR 113, мужчины
1. Евгений Тихонов – 4:02:02
2. Алексей Осокин – 4:05:27
3. Марк Высоцкий – 4:07:45
Триатлон IRONSTAR 113, женщины
1. Диана Трубкович – 4:43:17
2. Анна Арама – 4:55:53
3. Маргарита Питерцева – 5:01:14
Триатлон IRONSTAR 226, мужчины
1. Кирилл Кравченко – 2:51:59
2. Артем Прилепов – 2:49:17
3. Александр Халаманов – 2:05:29
Триатлон IRONSTAR 226, женщины
1. Марина Колескина – 3:30:47
2. Наталья Григорьева – 3:50:15
3. Антонина Фаустова – 3:19:51
Чемпионат России, мужчины
1. Илья Прасолов – 8:02:08
2. Николай Ярошенко – 8:25:36
3. Георгий Кауров – 8:38:49
Чемпионат России, женщины
1. Юлия Голофеева – 9:00:14
2. Мария Гостева – 9:34:51
3. Елизавета Жижина – 10:13:20
Триатлон SPRINT, мужчины
1. Павел Горик – 1:00:05
2. Андрей Покровский – 1:00:18
3. Антон Чучко – 1:01:07
Триатлон SPRINT, женщины
1. Анна Горева – 1:05:24
2. Екатерина Крайнюк – 1:10:10
3. Ксения Воронина – 1:11:51
Триатлон OLYMPIC, мужчины
1. Кирилл Голдовский – 1:58:53
2. Евгений Рулевский – 2:05:32
3. Михаил Логинов – 2:05:35
Триатлон OLYMPIC, женщины
1. Мария Курченко – 2:16:07
2. Александра Магомедова – 2:20:24
3. Ольга Буренкова – 2:22:02
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на Russia Running. Фотографии с фестиваля можно найти на сайте IRONSTAR. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.
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