Регистрация на благотворительный забег Фонда борьбы с инсультом заканчивается 13 октября. Сам забег пройдет 28 октября в парке ВДНХ

Теги Бег любительский спорт Благотворительность Забег Календарь стартов Здоровье

В преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом Фонд ОРБИ проведет благотворительный забег «Вместе против инсульта». Он пройдет 28 октября в Москве в парке ВДНХ.

Дистанции забега – 1 км и 5 км. Пробежать их можно онлайн и офлайн, индивидуально и в команде. Регистрация на офлайн забег открыта и заканчивается 13 октября. Онлайн-участники смогут зарегистрироваться до 27 октября.  

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте забега, открыть волонтерский сбор, совершить пожертвование в размере любой комфортной суммы и пригласить своих друзей поддержать сбор. Все средства пойдут на помощь людям после инсульта и на реализацию программы по профилактике заболевания.

Все участники, успешно финишировавшие на своих дистанциях, получат памятные медали забега, а участники, набравшие наибольшие суммы для борьбы с инсультом – специальные подарки.

Узнать дополнительную информацию и следить за обновлениями можно на сайте «Бегу за ОРБИ»

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