Результаты IV этапа Кубка губернатора Санкт-Петербурга по бегу 2023
В воскресенье 8 октября в Санкт-Петербурге прошел 4 этап Кубка губернатора города по бегу.
Для забега были доступны дистанции на 5 км и 10 км. Маршрут забега проходил в Приморском парке Победы.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Валентин Смирнов – 14:34
2. Михаил Подлесных – 15:24
3. Руслан Авидзбан – 15:36
5 км, женщины
1. Елена Самарина – 18:02
2. Полина Кондрашова – 18:39
3. Анна Щербакова – 19:07
10 км, мужчины
1. Сергей Колесов – 32:22
2. Николай Кавандин – 32:53
3. Агил Османов – 33:39
10 км, женщины
1. Мария Козар – 38:21
2. Мария Бабич – 39:01
3. Наталия Волкова – 40:18
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на RussiaRunning. Фотографии с награждения можно найти в Telegram-канале соревнований.
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