Результаты IV этапа Кубка губернатора Санкт-Петербурга по бегу 2023

В воскресенье 8 октября в Санкт-Петербурге прошел 4 этап Кубка губернатора города по бегу.

Для забега были доступны дистанции на 5 км и 10 км. Маршрут забега проходил в Приморском парке Победы.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Валентин Смирнов – 14:34

2. Михаил Подлесных – 15:24

3. Руслан Авидзбан – 15:36

5 км, женщины

1. Елена Самарина – 18:02

2. Полина Кондрашова – 18:39

3. Анна Щербакова – 19:07

10 км, мужчины

1. Сергей Колесов – 32:22

2. Николай Кавандин – 32:53

3. Агил Османов – 33:39

10 км, женщины

1. Мария Козар – 38:21

2. Мария Бабич – 39:01

3. Наталия Волкова – 40:18

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на RussiaRunning. Фотографии с награждения можно найти в Telegram-канале соревнований.