PushkinRun анонсировали дату соревнований по экидену в Москве. Они пройдут 25 августа 2024 года

Теги Бег любительский спорт Марафон Забег Календарь стартов Здоровье

Команда организаторов PushkinRun анонсировала дату проведения соревнований по экидену в Москве. Забеги пройдут 25 августа 2024 года. 

Экиден – это беговая эстафета по шоссе. Командам из 6 человек предстоит пробежать марафонскую дистанцию в шесть этапов: 5 км –10 км – 5 км – 10 км – 5 км – 7,195 км.

Регистрация откроется 21 октября в прямом эфире на спортивном форуме «Россия – спортивная держава» в Перми. 

В течение месяца организаторы анонсируют еще один город Лиги Экиден.

Следить за обновлениями PushkinRun можно на их странице ВКонтакте или Telegram, а также в Telegram-канале соревнований

 

 

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