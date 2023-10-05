PushkinRun анонсировали дату соревнований по экидену в Москве. Они пройдут 25 августа 2024 года

Команда организаторов PushkinRun анонсировала дату проведения соревнований по экидену в Москве. Забеги пройдут 25 августа 2024 года.

Экиден – это беговая эстафета по шоссе. Командам из 6 человек предстоит пробежать марафонскую дистанцию в шесть этапов: 5 км –10 км – 5 км – 10 км – 5 км – 7,195 км.

Регистрация откроется 21 октября в прямом эфире на спортивном форуме «Россия – спортивная держава» в Перми.

В течение месяца организаторы анонсируют еще один город Лиги Экиден.

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