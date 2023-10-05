Открылась регистрация на марафон «Дорога жизни». Забег пройдет 28 января 2024 года

Теги Бег любительский спорт Марафон Забег Календарь стартов Здоровье

Регистрация на 55-й традиционный международный марафон «Дорога жизни» открыта на сайте организаторов Hero League.  Забег пройдет 28 января 2024 года в Санкт-Петербурге. Марафон посвящен освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

Для регистрации доступны дистанции на 1 км, 5 км и 42,2 км. 

Подробная информация о забеге появится позже. Следить за обновлениями можно на странице марафона ВКонтакте или Telegram-канале.

 

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