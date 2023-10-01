Результаты Томского полумарафона 2023

В это воскресенье в Томске состоялся Томский полумарафон.

Для забегов были доступны дистанции на 21,1, 10 и 5 км. Некоторые дистанции можно было пробежать в формате эстафеты или пройти скандинавской ходьбой. Для юных бегунов была организована дистанция на 1 км.

Маршруты забегов прошли по центральным улицам города, атлеты бежали по асфальтовому покрытию.

Кроме спортивных состязаний участников ждали концерты музыкальных групп, шоу барабанов и выступления танцевальных ансамблей.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Кирилл Вышегородцев – 16:00

2. Матвей Карамашев – 16:06

3. Николай Гудошников – 17:12

5 км, женщины

1. Анастасия Савицкая – 20:16

2. Кристина Рамазанова – 20:32

3. Елизавета Мисник – 20:50

10 км, мужчины

1. Петр Швецов – 32:31

2. Александр Винокуров – 32:34

3. Александр Митрохин – 33:38

10 км, женщины

1. Наталья Тарасова – 38:10

2. Оксана Куриленок – 39:36

3. Софья Рыбакова – 41:24

21,1 км, мужчины

1. Анатолий Рыбаков – 1:11:04

2. Николай Шевель – 1:12:30

3. Константин Картавцев – 1:12:43

21,1 км, женщины

1. Ольга Роганская – 1:21:09

2. Елена Галкина – 1:27:48

3. Анастасия Хонходорова – 1:28:52

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте. Фотографии с забегов появятся позже на странице организаторов ВКонтакте.