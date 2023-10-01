Результаты Томского полумарафона 2023
В это воскресенье в Томске состоялся Томский полумарафон.
Для забегов были доступны дистанции на 21,1, 10 и 5 км. Некоторые дистанции можно было пробежать в формате эстафеты или пройти скандинавской ходьбой. Для юных бегунов была организована дистанция на 1 км.
Маршруты забегов прошли по центральным улицам города, атлеты бежали по асфальтовому покрытию.
Кроме спортивных состязаний участников ждали концерты музыкальных групп, шоу барабанов и выступления танцевальных ансамблей.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Кирилл Вышегородцев – 16:00
2. Матвей Карамашев – 16:06
3. Николай Гудошников – 17:12
5 км, женщины
1. Анастасия Савицкая – 20:16
2. Кристина Рамазанова – 20:32
3. Елизавета Мисник – 20:50
10 км, мужчины
1. Петр Швецов – 32:31
2. Александр Винокуров – 32:34
3. Александр Митрохин – 33:38
10 км, женщины
1. Наталья Тарасова – 38:10
2. Оксана Куриленок – 39:36
3. Софья Рыбакова – 41:24
21,1 км, мужчины
1. Анатолий Рыбаков – 1:11:04
2. Николай Шевель – 1:12:30
3. Константин Картавцев – 1:12:43
21,1 км, женщины
1. Ольга Роганская – 1:21:09
2. Елена Галкина – 1:27:48
3. Анастасия Хонходорова – 1:28:52
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте. Фотографии с забегов появятся позже на странице организаторов ВКонтакте.
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