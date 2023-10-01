Результаты Алматы Марафон 2023
В воскресенье 1 октября в Казахстане состоялся забег Алматы Марафон.
Кроме основной дистанции на 42,2 км для участия были доступны забеги на 21,1 км и 10 км и скандинавская ходьба на 10 км. Марафонскую дистанцию можно было пробежать в формате эстафеты Экиден. Маршрут забегов прошел по центральным улицам города.
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Дмитрий Неделин – 31:02
2. Есенбол Жанабек – 31:45
3. Александр Тен – 31:49
10 км, женщины
1. Елена Седова – 35:09
2. Виктория Сергеева – 36:49
3. Арина Гладышева – 37:40
21,1 км, мужчины
1. Ринас Ахмадеев – 1:03:44
2. Михаил Кульков – 1:07:10
3. Дарын Конысбаев – 1:07:28
21,1 км, женщины
1. Светлана Куделич – 1:14:55
2. Ситора Хамидова – 1:15:05
3. Дина Александрова – 1:15:34
42,2 км, мужчины
1. Владимир Чистяков – 2:24:44
2. Нодирбек Муталипов – 2:26:18
3. Зикрулло Маматкулов – 2:29:50
42,2 км, женщины
1. Ксения Авдеева – 2:53:49
2. Екатерина Васильченко – 2:55:09
3. Анастасия Слепнева – 2:56:16
Результаты всех участников можно посмотреть по ссылке.
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