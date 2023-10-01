Результаты Алматы Марафон 2023

Теги Бег Полумарафон Ринас Ахмадеев Светлана Куделич любительский спорт Елена Седова Михаил Кульков Марафон Забег Календарь стартов Дина Александрова Дмитрий Неделин Здоровье

В воскресенье 1 октября в Казахстане состоялся забег Алматы Марафон. 

Кроме основной дистанции на 42,2 км для участия были доступны забеги на 21,1 км и 10 км и скандинавская ходьба на 10 км.  Марафонскую дистанцию можно было пробежать в формате эстафеты Экиден. Маршрут забегов прошел по центральным улицам города. 

Результаты победителей: 

10 км, мужчины

1. Дмитрий Неделин – 31:02

2. Есенбол Жанабек – 31:45

3. Александр Тен – 31:49

10 км, женщины 

1. Елена Седова – 35:09

2. Виктория Сергеева – 36:49

3. Арина Гладышева – 37:40

21,1 км, мужчины

1. Ринас Ахмадеев – 1:03:44

2. Михаил Кульков – 1:07:10

3. Дарын Конысбаев – 1:07:28

21,1 км, женщины

1. Светлана Куделич – 1:14:55

2. Ситора Хамидова – 1:15:05

3. Дина Александрова – 1:15:34

42,2 км, мужчины

1. Владимир Чистяков – 2:24:44

2. Нодирбек Муталипов – 2:26:18

3. Зикрулло Маматкулов – 2:29:50

42,2 км, женщины

1. Ксения Авдеева – 2:53:49

2. Екатерина Васильченко – 2:55:09

3. Анастасия Слепнева – 2:56:16

Результаты всех участников можно посмотреть по ссылке

 

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий