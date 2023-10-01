Результаты Алматы Марафон 2023

В воскресенье 1 октября в Казахстане состоялся забег Алматы Марафон.

Кроме основной дистанции на 42,2 км для участия были доступны забеги на 21,1 км и 10 км и скандинавская ходьба на 10 км. Марафонскую дистанцию можно было пробежать в формате эстафеты Экиден. Маршрут забегов прошел по центральным улицам города.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Дмитрий Неделин – 31:02

2. Есенбол Жанабек – 31:45

3. Александр Тен – 31:49

10 км, женщины

1. Елена Седова – 35:09

2. Виктория Сергеева – 36:49

3. Арина Гладышева – 37:40

21,1 км, мужчины

1. Ринас Ахмадеев – 1:03:44

2. Михаил Кульков – 1:07:10

3. Дарын Конысбаев – 1:07:28

21,1 км, женщины

1. Светлана Куделич – 1:14:55

2. Ситора Хамидова – 1:15:05

3. Дина Александрова – 1:15:34

42,2 км, мужчины

1. Владимир Чистяков – 2:24:44

2. Нодирбек Муталипов – 2:26:18

3. Зикрулло Маматкулов – 2:29:50

42,2 км, женщины

1. Ксения Авдеева – 2:53:49

2. Екатерина Васильченко – 2:55:09

3. Анастасия Слепнева – 2:56:16

Результаты всех участников можно посмотреть по ссылке.