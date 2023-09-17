Результаты Московского Марафона 2023. Победители на 42,2 км – Дмитрий Неделин и Луиза Дмитриева, на 10 км – Владимир Никитин и Светлана Аплачкина
В это воскресенье, 17 сентября, в Москве состоялся самый массовый забег России – юбилейный Московский Марафон. На старт вышли почти 30 тысяч человек.
Для участия были доступны две дистанции: забег-спутник на 10 км и основная на 42,2 км. Марафонскую дистанцию можно было пробежать в формате корпоративной эстафеты. Маршрут пролегал по центру столицы: мимо высоток Москва-сити, Большого Театра, Кремля, Храма Христа Спасителя и многих других достопримечательностей.
Владимир Никитин установил рекорд страны и Московского Марафона на забеге на 10 км. На дистанции 42,2 за победу боролись Степан Киселев и Дмитрий Неделин – Киселев практически всю дистанцию бежал в лидерах, но к концу дистанции его удалось обогнать Неделину.
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Владимир Никитин – 28:01
2. Иван Панферов – 29:48
3. Андрей Лейман – 29:50
10 км, женщины
1. Светлана Аплачкина – 32:26
2. Анна Тропина – 32:32
3. Анна Викулова – 32:32
42,2 км, мужчины
1. Дмитрий Неделин – 2:14:01
2. Степан Киселев – 2:14:34
3. Алексей Трошкин – 2:16:13
42,2 км, женщины
1. Луиза Дмитриева – 2:30:15
2. Дина Александрова – 2:33:06
3. Алина Прокопьева – 2:34:01
Эстафета
1. Команда GRAND INDUSTRY – 2:22:47
2. Команда Clib 500 – 2:24:10
3. Команда KharitonovTeam – 2:27:53
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть по ссылке. Фотографии с забегов появятся позже на сайте Sport-Images.
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