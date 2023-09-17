Результаты Московского Марафона 2023. Победители на 42,2 км – Дмитрий Неделин и Луиза Дмитриева, на 10 км – Владимир Никитин и Светлана Аплачкина

В это воскресенье, 17 сентября, в Москве состоялся самый массовый забег России – юбилейный Московский Марафон. На старт вышли почти 30 тысяч человек.

Для участия были доступны две дистанции: забег-спутник на 10 км и основная на 42,2 км. Марафонскую дистанцию можно было пробежать в формате корпоративной эстафеты. Маршрут пролегал по центру столицы: мимо высоток Москва-сити, Большого Театра, Кремля, Храма Христа Спасителя и многих других достопримечательностей.

Владимир Никитин установил рекорд страны и Московского Марафона на забеге на 10 км. На дистанции 42,2 за победу боролись Степан Киселев и Дмитрий Неделин – Киселев практически всю дистанцию бежал в лидерах, но к концу дистанции его удалось обогнать Неделину.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Владимир Никитин – 28:01

2. Иван Панферов – 29:48

3. Андрей Лейман – 29:50

10 км, женщины

1. Светлана Аплачкина – 32:26

2. Анна Тропина – 32:32

3. Анна Викулова – 32:32

42,2 км, мужчины

1. Дмитрий Неделин – 2:14:01

2. Степан Киселев – 2:14:34

3. Алексей Трошкин – 2:16:13

42,2 км, женщины

1. Луиза Дмитриева – 2:30:15

2. Дина Александрова – 2:33:06

3. Алина Прокопьева – 2:34:01

Эстафета

1. Команда GRAND INDUSTRY – 2:22:47

2. Команда Clib 500 – 2:24:10

3. Команда KharitonovTeam – 2:27:53

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть по ссылке. Фотографии с забегов появятся позже на сайте Sport-Images.