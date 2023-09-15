Открылась регистрация на Кубок Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «Индор». Старты на дистанции «суперспринт» пройдут в октябре, ноябре и декабре

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Организаторы гонок серии IRONMAN в России «Железный Человек» открыли регистрацию на Кубок губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «Индор» на дистанцию «Суперспринт».

Старты пройдут:

I этап – 28-29 октября;

II этап – 18-19 ноября;

III этап – 16-17 декабря.  

В дистанцию «суперспринт» входит плавательный этап на 300 м в закрытом бассейне на Крестовском острове, велоэтап на 8 км на велостанках Tacx Neo 2T и бег на 2 км по беговым дорожкам Легкоатлетического манежа. 

Принять участие можно в индивидуальном формате и в формате эстафеты.

Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале

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