Открылась регистрация на Кубок Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «Индор». Старты на дистанции «суперспринт» пройдут в октябре, ноябре и декабре

Организаторы гонок серии IRONMAN в России «Железный Человек» открыли регистрацию на Кубок губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «Индор» на дистанцию «Суперспринт».

Старты пройдут:

I этап – 28-29 октября;

II этап – 18-19 ноября;

III этап – 16-17 декабря.

В дистанцию «суперспринт» входит плавательный этап на 300 м в закрытом бассейне на Крестовском острове, велоэтап на 8 км на велостанках Tacx Neo 2T и бег на 2 км по беговым дорожкам Легкоатлетического манежа.

Принять участие можно в индивидуальном формате и в формате эстафеты.

Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.