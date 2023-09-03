Результаты забега LAHTI-TRAIL 2023
В эту субботу в Кандалакше (город в Мурманской области) на территории горнолыжного комплекса «Гора Крестовая» состоялся ультратрейл LAHTI-TRAIL.
Атлеты могли принять участие в забегах на 10, 25 и 55 км. Маршруты проходили по уникальному историческому ландшафту – горе Крестовой и вдоль прибрежной полосы Белого Моря. Спортсмены бежали по утоптанным лесным дорожкам, узким горным тропкам и скалам.
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Григорий Березин – 1:01:23
2. Алексей Лукичев – 1:02:24
3. Михаил Болелов – 1:03:02
10 км, женщины
1. Виктория Овчинникова – 1:23:33
2. Мария Белова – 1:24:35
3. Елена Галицкая – 1:25:04
25 км, мужчины
1. Михаил Наливайко – 2:22:20
2. Антон Ярощенко – 2:35:31
3. Михаил Данжеев – 2:50:44
25 км, женщины
1. Анна Мускатина – 2:41:25
2. Анна Белая – 2:46:24
3. Алена Кайченова – 3:07:45
55 км, мужчины
1. Александр Шестеров – 7:19:27
2. Владимир Коробков – 8:01:30
3. Кирилл Черноротов – 8:24:11
55 км, женщины
1. Юлия Степанова – 9:40:16
2. Вера Пономарева – 10:05:14
3. Юлия Целкова – 10:47:36
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть по ссылке. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте.
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