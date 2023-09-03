Результаты забега LAHTI-TRAIL 2023

В эту субботу в Кандалакше (город в Мурманской области) на территории горнолыжного комплекса «Гора Крестовая» состоялся ультратрейл LAHTI-TRAIL.

Атлеты могли принять участие в забегах на 10, 25 и 55 км. Маршруты проходили по уникальному историческому ландшафту – горе Крестовой и вдоль прибрежной полосы Белого Моря. Спортсмены бежали по утоптанным лесным дорожкам, узким горным тропкам и скалам.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Григорий Березин – 1:01:23

2. Алексей Лукичев – 1:02:24

3. Михаил Болелов – 1:03:02

10 км, женщины

1. Виктория Овчинникова – 1:23:33

2. Мария Белова – 1:24:35

3. Елена Галицкая – 1:25:04

25 км, мужчины

1. Михаил Наливайко – 2:22:20

2. Антон Ярощенко – 2:35:31

3. Михаил Данжеев – 2:50:44

25 км, женщины

1. Анна Мускатина – 2:41:25

2. Анна Белая – 2:46:24

3. Алена Кайченова – 3:07:45

55 км, мужчины

1. Александр Шестеров – 7:19:27

2. Владимир Коробков – 8:01:30

3. Кирилл Черноротов – 8:24:11

55 км, женщины

1. Юлия Степанова – 9:40:16

2. Вера Пономарева – 10:05:14

3. Юлия Целкова – 10:47:36

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть по ссылке. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте.