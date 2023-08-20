Результаты забега «Ночная Казань» 2023

В субботу 19 августа в столице Республики Татарстан состоялся забег «Ночная Казань» на дистанциях 5 и 10 км.

Трасса проходила по ровному асфальтовому покрытию вдоль кремлевской набережной.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Кирилл Дятлов – 15:44

2. Сергей Семенов – 15:54

3. Семен Павлов – 15:59

5 км, женщины

1. Вероника Завязкина – 19:15

2. Аида Мансурова – 19:40

3. Марьям Загитова – 19:41

10 км, мужчины

1. Ренат Кашапов – 32:01

2. Игорь Головин – 32:53

3. Никита Чугунов – 33:54

10 км, женщины

1. Марина Смирнова – 35:44

2. Алсу Габдуллина – 36:57

3. Юлия Еговкина – 38:21

Результаты всех участников можно посмотреть на RussiaRunning. Фотографии появятся позже на сайте TIMERMAN. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.