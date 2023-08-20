Результаты забега «Ночная Казань» 2023
В субботу 19 августа в столице Республики Татарстан состоялся забег «Ночная Казань» на дистанциях 5 и 10 км.
Трасса проходила по ровному асфальтовому покрытию вдоль кремлевской набережной.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Кирилл Дятлов – 15:44
2. Сергей Семенов – 15:54
3. Семен Павлов – 15:59
5 км, женщины
1. Вероника Завязкина – 19:15
2. Аида Мансурова – 19:40
3. Марьям Загитова – 19:41
10 км, мужчины
1. Ренат Кашапов – 32:01
2. Игорь Головин – 32:53
3. Никита Чугунов – 33:54
10 км, женщины
1. Марина Смирнова – 35:44
2. Алсу Габдуллина – 36:57
3. Юлия Еговкина – 38:21
Результаты всех участников можно посмотреть на RussiaRunning. Фотографии появятся позже на сайте TIMERMAN. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.
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