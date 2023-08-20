Результаты забега «Ночная Казань» 2023

Теги Бег любительский спорт Забег Календарь стартов Здоровье

В субботу 19 августа в столице Республики Татарстан состоялся забег «Ночная Казань» на дистанциях 5 и 10 км. 

Трасса проходила по ровному асфальтовому покрытию вдоль кремлевской набережной. 

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Кирилл Дятлов – 15:44

2. Сергей Семенов – 15:54

3. Семен Павлов – 15:59

5 км, женщины

1. Вероника Завязкина – 19:15

2. Аида Мансурова – 19:40

3. Марьям Загитова – 19:41

10 км, мужчины

1. Ренат Кашапов – 32:01

2. Игорь Головин – 32:53

3. Никита Чугунов – 33:54

10 км, женщины

1. Марина Смирнова – 35:44

2. Алсу Габдуллина – 36:57

3. Юлия Еговкина – 38:21

Результаты всех участников можно посмотреть на RussiaRunning. Фотографии появятся позже на сайте TIMERMAN. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале

 

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий