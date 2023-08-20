Результаты полумарафона «Лужники». Победители – Картик Каркера и Елена Седова

Теги Бег Полумарафон Николай Чавкин Алексей Попов любительский спорт Елена Седова Забег Календарь стартов Юлия Конякина Здоровье

В воскресенье 20 августа в Москве на территории олимпийского комплекса «Лужники» прошел одноименный полумарафон от организаторов «Беговое Сообщество». 

Маршрут забега был проложен в один круг по набережным Москвы-реки с видом на знаковые достопримечательности столицы. 

Результаты победителей:

Мужчины

1. Картик Каркера – 1:07:36

2. Николай Чавкин – 1:07:51

3. Алексей Попов – 1:08:18

Женщины

1. Елена Седова – 1:16:09

2. Юлия Конякина – 1:17:51

3. Ирина Шевченко – 1:18:24

Результаты всех участников можно посмотреть по ссылке. Фотографии с забега можно найти в Telegram-канале организаторов.

 

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1 комментарий

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avcgloronalduMU
норм скорости, так только на велике можно или самокате, всех на лопинг
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