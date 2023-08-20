Результаты полумарафона «Лужники». Победители – Картик Каркера и Елена Седова
В воскресенье 20 августа в Москве на территории олимпийского комплекса «Лужники» прошел одноименный полумарафон от организаторов «Беговое Сообщество».
Маршрут забега был проложен в один круг по набережным Москвы-реки с видом на знаковые достопримечательности столицы.
Результаты победителей:
Мужчины
1. Картик Каркера – 1:07:36
2. Николай Чавкин – 1:07:51
3. Алексей Попов – 1:08:18
Женщины
1. Елена Седова – 1:16:09
2. Юлия Конякина – 1:17:51
3. Ирина Шевченко – 1:18:24
Результаты всех участников можно посмотреть по ссылке. Фотографии с забега можно найти в Telegram-канале организаторов.
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