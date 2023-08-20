Результаты соревнований ФТР & IRONSTAR KRYLATSKOE 2023
18-20 августа в Москве состоялись соревнования по триатлону ЛИГА ТРИАТЛОНА ФТР & IRONSTAR KRYLATSKOE.
В пятницу 18 августа прошли женский забег IRONLADY на 5 к и детские старты IRONKIDS НА 500 и 1000 м.
В субботу состоялись соревнования IRONSTAR OLYMPIC (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег), этапы Чемпионата России по триатлону и Всероссийские соревнования на спринтерской дистанции среди юниоров.
В воскресенье прошли детский кубок ФТР (Федерация Триатлона России), эстафета ЛИГА ТРИАТЛОНА ФТР & IRONSTAR SUPERSPRINT RELAY (4 х 0,250 км плавание, 5 км велогонка, 1,5 км бег) и заплывы SWIMSTAR MILE и DBLMILE.
Результаты победителей:
IRONLADY
1. Анастасия Полянская – 18:06
2. Надежда Шемякина – 18:23
3. Нина Ромашова – 18:33
IRONSTAR OLYMPIC, мужчины
1. Артем Париенко – 1:58:47
2. Никита Хабаров – 1:59:44
3. Вячеслав Васильев – 2:00:40
IRONSTAR OLYMPIC, женщины
1. Мария Курченко – 2:11:13
2. Диана Трубкович – 2:11:44
3. Антонина Фаустова – 2:12:38
Чемпионат России по триатлону, мужчины
1. Григорий Антипов – 1:48:19
2. Денис Колобродов – 1:48:59
3. Михаил Антипов – 1:49:16
Чемпионат России по триатлону, женщины
1. Юлия Голофеева – 2:01:33
2. Валентина Рясова – 2:03:29
3. Диана Исакова – 2:04:44
SWIMSTAR MILE, мужчины
1. Сергей Журавлев – 24:11
2. Алексей Дерлюгов – 25:32
3. Сергей Стрючков – 26:25
SWIMSTAR MILE, женщины
1. Татьяна Акопян – 28:00
2. Мария Шорец – 28:01
3. Елена Степанова – 28:35
SWIMSTAR DBLMILE, мужчины
1. Альберт Маннанов – 45:04
2. Александр Новиков – 49:28
3. Александр Мальнев – 50:34
SWIMSTAR DBLMILE, женщины
1. Татьяна Шарун – 50:25
2. Екатерина Соколова – 53:00
3. Зоя Возьмилова – 55:56
ЛИГА ТРИАТЛОНА ФТР & IRONSTAR SUPERSPRINT, эстафета
1. Команда «3073 Темп» (Вадим Семенченко, Артем Шестов, Дмитрий Ростягаев, Павел Горик) – 1:18:40
2. Команда «3061 ТЕМП» (Дмитрий Ростягаев, Марина Сбогова, Никита Хабаров, Надежда Гаранина) – 1:19:32
3. Команда Rullez M (Юрий Кохан, Евгений Жучков, Евгений Рулевский, Борис Прошин) – 1:19:50
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на RussiaRunning и на сайте IRONSTAR. Фотографии появятся позже по ссылке.
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