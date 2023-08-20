18-20 августа в Москве состоялись соревнования по триатлону ЛИГА ТРИАТЛОНА ФТР & IRONSTAR KRYLATSKOE.

В пятницу 18 августа прошли женский забег IRONLADY на 5 к и детские старты IRONKIDS НА 500 и 1000 м.

В субботу состоялись соревнования IRONSTAR OLYMPIC (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег), этапы Чемпионата России по триатлону и Всероссийские соревнования на спринтерской дистанции среди юниоров.

В воскресенье прошли детский кубок ФТР (Федерация Триатлона России), эстафета ЛИГА ТРИАТЛОНА ФТР & IRONSTAR SUPERSPRINT RELAY (4 х 0,250 км плавание, 5 км велогонка, 1,5 км бег) и заплывы SWIMSTAR MILE и DBLMILE.

Результаты победителей:

IRONLADY

1. Анастасия Полянская – 18:06

2. Надежда Шемякина – 18:23

3. Нина Ромашова – 18:33

IRONSTAR OLYMPIC, мужчины

1. Артем Париенко – 1:58:47

2. Никита Хабаров – 1:59:44

3. Вячеслав Васильев – 2:00:40

IRONSTAR OLYMPIC, женщины

1. Мария Курченко – 2:11:13

2. Диана Трубкович – 2:11:44

3. Антонина Фаустова – 2:12:38

Чемпионат России по триатлону, мужчины

1. Григорий Антипов – 1:48:19

2. Денис Колобродов – 1:48:59

3. Михаил Антипов – 1:49:16

Чемпионат России по триатлону, женщины

1. Юлия Голофеева – 2:01:33

2. Валентина Рясова – 2:03:29

3. Диана Исакова – 2:04:44

SWIMSTAR MILE, мужчины

1. Сергей Журавлев – 24:11

2. Алексей Дерлюгов – 25:32

3. Сергей Стрючков – 26:25

SWIMSTAR MILE, женщины

1. Татьяна Акопян – 28:00

2. Мария Шорец – 28:01

3. Елена Степанова – 28:35

SWIMSTAR DBLMILE, мужчины

1. Альберт Маннанов – 45:04

2. Александр Новиков – 49:28

3. Александр Мальнев – 50:34

SWIMSTAR DBLMILE, женщины

1. Татьяна Шарун – 50:25

2. Екатерина Соколова – 53:00

3. Зоя Возьмилова – 55:56

ЛИГА ТРИАТЛОНА ФТР & IRONSTAR SUPERSPRINT, эстафета

1. Команда «3073 Темп» (Вадим Семенченко, Артем Шестов, Дмитрий Ростягаев, Павел Горик) – 1:18:40

2. Команда «3061 ТЕМП» (Дмитрий Ростягаев, Марина Сбогова, Никита Хабаров, Надежда Гаранина) – 1:19:32

3. Команда Rullez M (Юрий Кохан, Евгений Жучков, Евгений Рулевский, Борис Прошин) – 1:19:50

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на RussiaRunning и на сайте IRONSTAR. Фотографии появятся позже по ссылке.