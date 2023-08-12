Результаты KAZAN TRIATHLON 2023
11-12 августа в столице Республики Татарстан прошли соревнования по триатлону KAZAN TRIATHLON от организаторов TIMERMAN.
В пятницу 11 августа состоялись заплывы MILE и DOUBLE MILE и соревнования по свимрану на 6 и 3 км. В субботу 12 августа прошел триатлон на дистанциях Sprint (750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег), Olympic (1500 м плавание, 40 км велогонка, 10 км бег) и 113 (1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21,1 км бег).
Результаты победителей:
Заплыв MILE, мужчины
1. Роман Фролов – 27:32
2. Дмитрий Сорокин – 29:34
3. Игорь Владимиров – 30:44
Заплыв MILE, женщины
1. Александра Хрусталева – 38:18
2. Наргиза Ахмедова – 42:16
3. Александра Хасаншина – 45:13
Заплыв DOUBLE MILE, мужчины
1. Михаил Логинов – 58:51
2. Вячеслав Гридин – 59:23
3. Руслан Исмагилов – 1:06:22
Заплыв DOUBLE MILE, женщины
1. Вера Сазонова – 1:26:17
2. Лилия Исаева – 1:27:16
3. Татьяна Новикова – 1:30:44
Свимран, 3 км, мужчины
1. Анузар Юнусов –19:59
2. Бэри Коротких – 21:12
3. Константин Рудаков – 22:12
Свимран, 3 км, женщины
1. Елизавета Саутиева – 26:18
2. Ирина Данилова – 26:37
3. Аида Галимзянова – 27:03
Свимран, 6 км, мужчины
1. Александр Кузьмин – 41:55
2. Игорь Владимиров – 43:06
3. Кирилл Чудов – 50:05
Свимран, 6 км, женщины
1. Наталия Кудрина – 48:44
2. Лилия Поляева – 1:13:23
Триатлон Sprint, мужчины
1. Сергей Круглов – 1:05:37
2. Анузар Юнусов – 1:06:54
3. Артем Вольхин – 1:09:13
Триатлон Sprint, женщины
1. Татьяна Максимова – 1:21:32
2. Наталья Журавлева – 1:23:10
3. Лилия Паршина – 1:24:01
Триатлон Olympic, мужчины
1. Александр Нефедов – 2:06:18
2. Вячеслав Соколов – 2:08:04
3. Евгений Байбородов – 2:10:20
Триатлон Olympic, женщины
1. Валерия Михайлова – 2:26:18
2. Дарья Паршенкова – 2:42:19
3. Ольга Гребенюк – 2:56:49
Триатлон 113, мужчины
1. Роман Евграфов – 4:05:37
2. Вячеслав Васильев – 4:18:00
3. Антон Плеханов – 4:26:16
Триатлон 113, женщины
1. Марина Колескина – 5:01:04
2. Наталья Григорьева – 5:06:31
3. Мария Силантьева – 5:25:35
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.
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