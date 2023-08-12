Результаты KAZAN TRIATHLON 2023

11-12 августа в столице Республики Татарстан прошли соревнования по триатлону KAZAN TRIATHLON от организаторов TIMERMAN.

В пятницу 11 августа состоялись заплывы MILE и DOUBLE MILE и соревнования по свимрану на 6 и 3 км. В субботу 12 августа прошел триатлон на дистанциях Sprint (750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег), Olympic (1500 м плавание, 40 км велогонка, 10 км бег) и 113 (1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21,1 км бег).

Результаты победителей:

Заплыв MILE, мужчины

1. Роман Фролов – 27:32

2. Дмитрий Сорокин – 29:34

3. Игорь Владимиров – 30:44

Заплыв MILE, женщины

1. Александра Хрусталева – 38:18

2. Наргиза Ахмедова – 42:16

3. Александра Хасаншина – 45:13

Заплыв DOUBLE MILE, мужчины

1. Михаил Логинов – 58:51

2. Вячеслав Гридин – 59:23

3. Руслан Исмагилов – 1:06:22

Заплыв DOUBLE MILE, женщины

1. Вера Сазонова – 1:26:17

2. Лилия Исаева – 1:27:16

3. Татьяна Новикова – 1:30:44

Свимран, 3 км, мужчины

1. Анузар Юнусов –19:59

2. Бэри Коротких – 21:12

3. Константин Рудаков – 22:12

Свимран, 3 км, женщины

1. Елизавета Саутиева – 26:18

2. Ирина Данилова – 26:37

3. Аида Галимзянова – 27:03

Свимран, 6 км, мужчины

1. Александр Кузьмин – 41:55

2. Игорь Владимиров – 43:06

3. Кирилл Чудов – 50:05

Свимран, 6 км, женщины

1. Наталия Кудрина – 48:44

2. Лилия Поляева – 1:13:23

Триатлон Sprint, мужчины

1. Сергей Круглов – 1:05:37

2. Анузар Юнусов – 1:06:54

3. Артем Вольхин – 1:09:13

Триатлон Sprint, женщины

1. Татьяна Максимова – 1:21:32

2. Наталья Журавлева – 1:23:10

3. Лилия Паршина – 1:24:01

Триатлон Olympic, мужчины

1. Александр Нефедов – 2:06:18

2. Вячеслав Соколов – 2:08:04

3. Евгений Байбородов – 2:10:20

Триатлон Olympic, женщины

1. Валерия Михайлова – 2:26:18

2. Дарья Паршенкова – 2:42:19

3. Ольга Гребенюк – 2:56:49

Триатлон 113, мужчины

1. Роман Евграфов – 4:05:37

2. Вячеслав Васильев – 4:18:00

3. Антон Плеханов – 4:26:16

Триатлон 113, женщины

1. Марина Колескина – 5:01:04

2. Наталья Григорьева – 5:06:31

3. Мария Силантьева – 5:25:35

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.