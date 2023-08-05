Результаты Рыбинского полумарафона «Великий хлебный путь» 2023
В субботу 5 августа в Рыбинске (город в Ярославской области) состоялся шестой забег серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу».
Для участия были доступны дистанции на 3 км, 10 км, 21,1 км и детские старты на 300 м и 600 м. Забеги прошли по ровной асфальтовой трассе с живописными видами, красивой архитектурой и интересными достопримечательностями.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Кирилл Чекалов – 9:29
2. Платон Федосов – 9:37
3. Максим Оловянишников – 9:48
3 км, женщины
1. Светлана Лебедева – 11:10
2. Анна Головицина – 11:25
3. Конец Донец – 11:44
10 км, мужчины
1. Владислав Лукша – 32:28
2. Илья Кознев – 33:28
3. Даниил Авдеев – 33:51
10 км, женщины
1. Екатерина Рябикова – 38:44
2. Светлана Димитриенко – 41:16
3. Ксения Ушакова – 41:16
21,1 км, мужчины
1. Дмитрий Егоров – 1:18:03
2. Павел Шишебаров – 1:19:30
3. Егор Смирнов – 1:19:41
21,1 км, женщины
1. Екатерина Сергеева – 1:28:03
2. Мария Меньшикова-Горская – 1:28:24
3. Алена Малышева (Завьялова) – 1:29:10
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с мероприятия можно найти в социальных сетях организаторов и на сайте MySport.
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