Результаты Рыбинского полумарафона «Великий хлебный путь» 2023

В субботу 5 августа в Рыбинске (город в Ярославской области) состоялся шестой забег серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу».

Для участия были доступны дистанции на 3 км, 10 км, 21,1 км и детские старты на 300 м и 600 м. Забеги прошли по ровной асфальтовой трассе с живописными видами, красивой архитектурой и интересными достопримечательностями.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Кирилл Чекалов – 9:29

2. Платон Федосов – 9:37

3. Максим Оловянишников – 9:48

3 км, женщины

1. Светлана Лебедева – 11:10

2. Анна Головицина – 11:25

3. Конец Донец – 11:44

10 км, мужчины

1. Владислав Лукша – 32:28

2. Илья Кознев – 33:28

3. Даниил Авдеев – 33:51

10 км, женщины

1. Екатерина Рябикова – 38:44

2. Светлана Димитриенко – 41:16

3. Ксения Ушакова – 41:16

21,1 км, мужчины

1. Дмитрий Егоров – 1:18:03

2. Павел Шишебаров – 1:19:30

3. Егор Смирнов – 1:19:41

21,1 км, женщины

1. Екатерина Сергеева – 1:28:03

2. Мария Меньшикова-Горская – 1:28:24

3. Алена Малышева (Завьялова) – 1:29:10

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с мероприятия можно найти в социальных сетях организаторов и на сайте MySport.