В Нижнекамске прошел полумарафон

Теги Здоровье

В воскресенье, 30 июля, в Нижнекамске прошел летний полумарафон от серии спортивных стартов TIMERMAN. Пробежать по улицам камского левобережья в эти выходные решилось более 700 человек из 20 регионов и 33 городов России.

В 8:00 одновременно стартовали участники дистанций 10 км и 21,1 км. Забег на 3 км состоялся чуть позже: несмотря на яркое полуденное солнце, все спортсмены с удовольствием преодолели выбранные дистанции.

Абсолютное первенство на дистанции 10 км завоевал Олег Сидоров, его время — 00:34:09. Среди женщин лидировала Рамиля Валеева, ее время — 00:41:50.

Победители дистанции 21,1 км распределились следующим образом: среди мужчин первое место занял Алексей Ахтямов с результатом 01:13:30, среди женщин — Камила Шамсутдинова, время спортсменки: 01:25:25.

Украшением старта стали детские забеги TIMERKIDS на 300 и 600 метров в разных возрастных категориях. 

Экологическим партнером Нижнекамского полумарафона стал СИБУР — российский лидер по производству полимеров и каучуков.

Серией спортивных мероприятий TIMERMAN запланировано 7 мероприятий до конца сезона 2023. Ознакомиться с соревнованиями можно на сайте и в соцсетях серии — Telegram-канале и группе ВКонтакте.

Опубликовал Sports.ru

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