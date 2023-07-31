Открылась регистрация на заплыв X-WATERS Ugra. Он пройдет 19-20 июля 2024 года

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Открылась регистрация на заплыв серии плавательных стартов X-WATERS, который пройдет в Ханты-Мансийске, столице ХМАО, 19-20 июля 2024 года. Старт на реке Иртыш будет проведен уже в третий раз.

Для участия доступны дистанции 2, 10 и 25 км. Ультрамарафонский заплыв на 25 км пройдет в субботу 19 июля. Старт будет дан из воды, участники оплывут остров Старочеремховский, далее маршрут пройдет через слияние Оби и Иртыша, вдоль берега по Оби до деревни Белогорье.

В воскресенье 20 июля будет дан старт дистанций 2 и 10 км. Участников дистанции 2 км на точку старта доставят автобусом, а участников заплыва на 10 км – теплоходом. Финиш всех дистанций – на речном вокзале Ханты-Мансийска.

Регистрация на заплыв открыта на сайте X-WATERS, за обновлениями можно следить в Telegram-чате участников заплыва и странице заплыва в Югре во Вконтакте.

Думали, ХМАО – это нефть, тайга и лыжи? А вот и нет. Это жара, мамонты и заплыв в самой непредсказуемой реке Сибири

Опубликовал Юля Пухкал

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