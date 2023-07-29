Результаты забега «Хампаала трейл» 2023
В субботу 29 июля в районе поселка Мичуринское (Приозерское направление Ленинградской области) состоялся «Хампаала трейл» от организаторов A-TRAILS.
Для участия были доступны три дистанции: LONG на 19 км, CLASSIC на 12 км, FUN на 6 км.
Результаты победителей:
FUN, 6 км, мужчины
1. Антон Козлов – 30:05
2. Константин Здебловский – 30:29
3. Андрей Ферейра – 31:21
FUN, 6 км, женщины
1. Диана Разгуляева – 35:36
2. Мария Козлова – 37:21
3. Наталия Гололобова – 40:45
CLASSIC, 12 км, мужчины
1. Станислав Ледников – 46:33
2. Дмитрий Трипутень – 48:47
3. Александр Ахремчик – 48:51
CLASSIC, 12 км, женщины
1. Татьяна Кондратьева – 1:04:02
2. Анастасия Ивченкова – 1:05:55
3. Ольга Войченко – 1:06:53
LONG, 19 км, мужчины
1. Роман Парфененко – 1:18:43
2. Денис Мурашко – 1:19:02
3. Андрей Иванов – 1:19:25
LONG, 19 км, женщины
1. Алина Колосова – 1:38:00
2. Елена Абашова – 1:55:37
2. Татьяна Леонова – 1:59:43
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с забега появятся позже на сайте Sport-Images.
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