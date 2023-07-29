Результаты забега «Хампаала трейл» 2023

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В субботу 29 июля в районе поселка Мичуринское (Приозерское направление Ленинградской области) состоялся «Хампаала трейл» от организаторов A-TRAILS.

Для участия были доступны три дистанции: LONG на 19 км, CLASSIC на 12 км, FUN на 6 км.

Результаты победителей:

FUN, 6 км, мужчины

1. Антон Козлов – 30:05

2. Константин Здебловский – 30:29

3. Андрей Ферейра – 31:21

FUN, 6 км, женщины

1. Диана Разгуляева – 35:36

2. Мария Козлова – 37:21

3. Наталия Гололобова – 40:45

CLASSIC, 12 км, мужчины

1. Станислав Ледников – 46:33

2. Дмитрий Трипутень – 48:47 

3. Александр Ахремчик – 48:51

CLASSIC, 12 км, женщины

1. Татьяна Кондратьева – 1:04:02

2. Анастасия Ивченкова – 1:05:55

3. Ольга Войченко – 1:06:53

LONG, 19 км, мужчины

1. Роман Парфененко – 1:18:43

2. Денис Мурашко – 1:19:02

3. Андрей Иванов – 1:19:25

LONG, 19 км, женщины

1. Алина Колосова – 1:38:00

2. Елена Абашова – 1:55:37

2. Татьяна Леонова – 1:59:43

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с забега появятся позже на сайте Sport-Images.

 

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