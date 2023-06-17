Результаты заплыва Swimcup Истра 2023
17 июня в Московской области на Истринском водохранилище прошли соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup Истра.
Для заплыва были доступны дистанции на 1000 метров, 1852 метра и 5000 метров. 1 км и 5 км можно было также проплыть в ластах. Старт и финиш располагались на песчаном пляже Истринского водохранилища.
Результаты победителей:
1000 метров, мужчины
1. Андрей Ушаков – 12:39
2. Владимир Морус – 12:44
3. Вячеслав Филимонов – 13:13
1000 метров, женщины
1. Анна Артемова – 13:25
2. Татьяна Устимова – 14:11
3. Анастасия Косованова – 14:13
1000 метров (ласты), мужчины
1. Сергей Журавлев – 11:08
2. Анатолий Шабаршов – 11:39
3. Александр Митрофанов – 13:22
1000 метров (ласты), женщины
1. Татьяна Калмакова – 11:38
2. Ирина Чекасина – 13:31
3. Ольга Лошманова – 15:28
1852 метра, мужчины
1. Александр Шатин – 25:45
2. Андрей Соколов – 26:59
3. Василий Игумнов – 27:11
1852 метра, женщины
1. Полина Хайруллина – 28:57
2. Юлия Калашникова – 29:10
3. Дарья Родина – 30:11
5000 метров (ласты), мужчины
1. Сергей Мартышин – 1:10:36
2. Александр Бояринцев – 1:14:48
3. Павел Шелухин – 1:15:06
5000 метров (ласты), женщины
1. Татьяна Миронова – 1:09:31
2. Елена Зотова– 1:09:50
3. Наталья Фролова – 1:21:05
5000 метров, мужчины
1. Федор Тюрин – 1:06:20
2. Савелий Ямшанов – 1:06:23
3. Егор Иогин – 1:08:27
5000 метров, женщины
1. Кристина Кузнецова – 1:06:30
2. Варвара Осиновская – 1:09:57
3. Анна Кравченко – 1:10:29
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с заплыва появятся позже на сайте Flickr. Следить за обновлениями организаторов можно в их социальных сетях.
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