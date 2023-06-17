Результаты заплыва Swimcup Истра 2023

17 июня в Московской области на Истринском водохранилище прошли соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup Истра.

Для заплыва были доступны дистанции на 1000 метров, 1852 метра и 5000 метров. 1 км и 5 км можно было также проплыть в ластах. Старт и финиш располагались на песчаном пляже Истринского водохранилища.

Результаты победителей:

1000 метров, мужчины

1. Андрей Ушаков – 12:39

2. Владимир Морус – 12:44

3. Вячеслав Филимонов – 13:13

1000 метров, женщины

1. Анна Артемова – 13:25

2. Татьяна Устимова – 14:11

3. Анастасия Косованова – 14:13

1000 метров (ласты), мужчины

1. Сергей Журавлев – 11:08

2. Анатолий Шабаршов – 11:39

3. Александр Митрофанов – 13:22

1000 метров (ласты), женщины

1. Татьяна Калмакова – 11:38

2. Ирина Чекасина – 13:31

3. Ольга Лошманова – 15:28

1852 метра, мужчины

1. Александр Шатин – 25:45

2. Андрей Соколов – 26:59

3. Василий Игумнов – 27:11

1852 метра, женщины

1. Полина Хайруллина – 28:57

2. Юлия Калашникова – 29:10

3. Дарья Родина – 30:11

5000 метров (ласты), мужчины

1. Сергей Мартышин – 1:10:36

2. Александр Бояринцев – 1:14:48

3. Павел Шелухин – 1:15:06

5000 метров (ласты), женщины

1. Татьяна Миронова – 1:09:31

2. Елена Зотова– 1:09:50

3. Наталья Фролова – 1:21:05

5000 метров, мужчины

1. Федор Тюрин – 1:06:20

2. Савелий Ямшанов – 1:06:23

3. Егор Иогин – 1:08:27

5000 метров, женщины

1. Кристина Кузнецова – 1:06:30

2. Варвара Осиновская – 1:09:57

3. Анна Кравченко – 1:10:29

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с заплыва появятся позже на сайте Flickr. Следить за обновлениями организаторов можно в их социальных сетях.