Полумарафон «Забег.РФ» в Краснодаре отменен. Это решение руководства Краснодарского края

Теги Бег Полумарафон любительский спорт Забег Календарь стартов Здоровье

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края отменили полумарафон «Забег.РФ» в Краснодаре в целях обеспечения общественной безопасности населения. Об этом в своем Telegram-канале сообщила команда организаторов «Высшая Лига».

В связи с этим, «Высшая Лига» предлагает альтернативные варианты участия в «Забег.РФ»:

  • Бежать полумарафон в Ростове-на-Дону

Стартовый пакет можно будет получить в Краснодаре (ТРЦ «Галерея-Краснодар», зона фудкорта: 2 и 3 июня – с 10:00 до 22:00) или в Ростове (ТРЦ «Горизонт», первый этаж, кинотеатр Cinema Emotion 2-3 июня – 10:00-22:00) и в день забега на Театральной площади с 7:00 – 10:30.

  • Пробежать в формате «Онлайн 2.0»

В этом формате спортсмены бегут дистанцию вместе с другими участниками по предложенному маршруту, но с фиксацией результата своим беговым трекером. После пробежки можно забрать свою медаль в зоне выдачи в этот же день. Подробности о месте и времени проведения старта можно уточнить на выдаче стартовых пакетов в Краснодаре. 

  • Пробежать самостоятельно в онлайн-формате

В этом случае бежать можно по любому удобному маршруту и самостоятельно загрузить результат в личном кабинете.

Если ни один из вариантов не подходит, то можно оформить возврат слота, написав на почту support@heroleague.ru. Возврат билетов будет проводиться с 10 по 30 июня.

Узнать более подробную информацию и следить за обновлениями можно в Telegram-канале «Высшей Лиги»

 

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4 комментария

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Вертушка Чака
Побегу в формате Онлайн 3.0, дома, не вставая с дивана.
+5
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+5
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Wayne Gretzky 99
Ответ Вертушка Чака
Побегу в формате Онлайн 3.0, дома, не вставая с дивана.
А трекер к собаке привязать.
+4
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MihuS
А справка нужна для стартового пакета?😃
+1
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Beloded2007
Вместо него будет проведён "Забег из РФ"
0
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