SMSTRETCHING будет проводить тренировки на крыше башни ОКО. Первая состоялась 30 мая

На крыше башни ОКО прошла первая в этом сезоне закрытая тренировка для гостей студий SMSTRETCHING и медийных друзей.

На самой высокой точке Европы тренировку по Barre и Stretching провела основательница сети, российская гимнастка Самира Мустафаева. Участницы получили подарки от Quantum Clinic, Beauty Bite и 365detox.

Скоро SMSTRETCHING анонсирует следующую тренировку на этой площадке. Следить за расписанием можно на сайте студий и в социальных сетях.