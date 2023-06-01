SMSTRETCHING будет проводить тренировки на крыше башни ОКО. Первая состоялась 30 мая

Теги Фитнес любительский спорт Йога Календарь стартов растяжка Самира Мустафаева Здоровье

На крыше башни ОКО прошла первая в этом сезоне закрытая тренировка для гостей студий SMSTRETCHING и медийных друзей. 

На самой высокой точке Европы тренировку по Barre и Stretching провела основательница сети, российская гимнастка Самира Мустафаева. Участницы получили подарки от Quantum Clinic, Beauty Bite и 365detox.

Скоро SMSTRETCHING анонсирует следующую тренировку на этой площадке. Следить за расписанием можно на сайте студий и в социальных сетях

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