Бренд спортивной экипировки GRI выпустил трейловую коллекцию. В линейку вошли шесть элементов одежды

Российский бренд спортивной одежды и беговой экипировки GRI запустил трейловую линейку.

В нее вошли шорты и лосины с вместительным поясом и петлями для треккинговых палок на пояснице, футболки из износостойкой ткани и две куртки: мембранная «GRI Трейл» с водонепроницаемыми молниями и клееными швами и «Скай» весом 100 гр, которая помещается в ладонь в свернутом состоянии.

Вещи заявлены как мужские, но модели подойдут и девушкам.

Ознакомиться с коллекцией и приобрести товары можно на сайте GRI. Следить за новостями бренда можно в Telegram-канале или на странице ВКонтакте.