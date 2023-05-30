Бренд спортивной экипировки GRI выпустил трейловую коллекцию. В линейку вошли шесть элементов одежды

Теги Бег любительский спорт стиль Трейлраннинг Календарь стартов Здоровье

Российский бренд спортивной одежды и беговой экипировки GRI запустил трейловую линейку. 

В нее вошли шорты и лосины с вместительным поясом и петлями для треккинговых палок на пояснице, футболки из износостойкой ткани и две куртки: мембранная «GRI Трейл» с водонепроницаемыми молниями и клееными швами и «Скай» весом 100 гр, которая помещается в ладонь в свернутом состоянии. 

Вещи заявлены как мужские, но модели подойдут и девушкам. 

Ознакомиться с коллекцией и приобрести товары можно на сайте GRI. Следить за новостями бренда можно в Telegram-канале или на странице ВКонтакте

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