«Спортмастер PRO» объявил нового амбассадора бренда. Им стал Степан Киселев

Российская сеть магазинов спортивного инвентаря «Спортмастер PRO» анонсировала нового амбассадора бренда. Им стал двукратный Чемпион России по марафону, победитель Московского и Казанского марафонов Степан Киселев. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Кроме Киселева среди амбассадоров «Спортмастер PRO» также числятся Дмитрий Саранцев, Владимир Кузьмин, Иван Солодов и другие профессионалы и любители бега.