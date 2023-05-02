«Спортмастер PRO» объявил нового амбассадора бренда. Им стал Степан Киселев

Теги Бег Степан Киселев Московский марафон любительский спорт Забег Календарь стартов Здоровье

Российская сеть магазинов спортивного инвентаря «Спортмастер PRO» анонсировала нового амбассадора бренда. Им стал двукратный Чемпион России по марафону, победитель Московского и Казанского марафонов Степан Киселев. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале. 

Кроме Киселева среди амбассадоров «Спортмастер PRO» также числятся Дмитрий Саранцев, Владимир Кузьмин, Иван Солодов и другие профессионалы и любители бега. 

 

 

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