Результаты V Пискаревского Первомайского полумарафона 2023
1 мая в Санкт-Петербурге состоялся V Пискаревский Первомайский полумарафон от команды GRIFON RUN. Забег был посвящен 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Принять участие можно было в забегах на дистанциях на 3 км, 7 км, 21,1 км и в детском старте на 1 км. Атлеты бежали по грунтовым и асфальтовым дорожкам по территории Пискаревского парка.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Руслан Кришталь – 10:45
2. Евгений Полежаев – 11:03
3. Никита Новожилов – 11:20
3 км, женщины
1. Ольга Новикова – 12:09
2. Мария Андреева – 12:13
3. Анна Андреева – 13:31
7 км, мужчины
1. Евгений Абнизов – 26:17
2. Дмитрий Аксененко – 27:31
3. Аким Мартынов – 27:40
7 км, женщины
1. Екатерина Константинова – 28:07
2. Юлия Вовенда – 30:01
3. Анастасия Чернова – 31:44
21,1 км, мужчины
1. Эдуард Будеев – 1:22:01
2. Николай Соколов – 1:24:11
3. Петр Романенко – 1:25:35
21,1 км, женщины
1. Татьяна Свиридова – 1:44:13
2. Мария Минаева – 1:51:35
3. Мария Соснина – 1:54:45
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с забега появятся позже в социальных сетях полумарафона.
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