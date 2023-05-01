Результаты V Пискаревского Первомайского полумарафона 2023

1 мая в Санкт-Петербурге состоялся V Пискаревский Первомайский полумарафон от команды GRIFON RUN. Забег был посвящен 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Принять участие можно было в забегах на дистанциях на 3 км, 7 км, 21,1 км и в детском старте на 1 км. Атлеты бежали по грунтовым и асфальтовым дорожкам по территории Пискаревского парка.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Руслан Кришталь – 10:45

2. Евгений Полежаев – 11:03

3. Никита Новожилов – 11:20

3 км, женщины

1. Ольга Новикова – 12:09

2. Мария Андреева – 12:13

3. Анна Андреева – 13:31

7 км, мужчины

1. Евгений Абнизов – 26:17

2. Дмитрий Аксененко – 27:31

3. Аким Мартынов – 27:40

7 км, женщины

1. Екатерина Константинова – 28:07

2. Юлия Вовенда – 30:01

3. Анастасия Чернова – 31:44

21,1 км, мужчины

1. Эдуард Будеев – 1:22:01

2. Николай Соколов – 1:24:11

3. Петр Романенко – 1:25:35

21,1 км, женщины

1. Татьяна Свиридова – 1:44:13

2. Мария Минаева – 1:51:35

3. Мария Соснина – 1:54:45

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с забега появятся позже в социальных сетях полумарафона.