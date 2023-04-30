Результаты забега «Кросс в Петергофе» 2023
В воскресенье 30 апреля в Петергофе (Ленинградская область) состоялся забег «Кросс в Петергофе».
Забеги на 4 км, 8 км и 12 км прошли в Александрийском парке, по грунтовым дорожкам. До начала старта участники могли принять участие в танцевальной фитнес-тренировке Zumba.
Результаты победителей:
4 км, мужчины
1. Роман Уханов – 13:51
2. Леонид Тихонов – 14:46
3. Герман Алексеев – 15:21
4 км, женщины
1. Кристина Шабалина – 14:05
2. Анна Лиманская – 17:30,1
3. Анна Кашаева – 17:30,3
8 км, мужчины
1. Владимир Смирнов – 25:56
2. Дмитрий Трипутень – 27:43
3. Антон Иванов – 27:53
8 км, женщины
1. Валентина Жданова – 32:34
2. Маргарита Клесс – 34:36
3. Анна Кишкина – 34:46
12 км, мужчины
1. Василий Андреев – 38:29
2. Денис Васильев – 39:24
3. Владимир Овчинников – 40:29
12 км, женщины
1. Анна Ильина – 45:59
2. Анна Напалкова – 49:53
3. Елена Пикалова – 52:22
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с мероприятия появятся позже в социальных сетях организаторов.
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