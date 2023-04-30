Результаты забега «Кросс в Петергофе» 2023

В воскресенье 30 апреля в Петергофе (Ленинградская область) состоялся забег «Кросс в Петергофе».

Забеги на 4 км, 8 км и 12 км прошли в Александрийском парке, по грунтовым дорожкам. До начала старта участники могли принять участие в танцевальной фитнес-тренировке Zumba.

Результаты победителей:

4 км, мужчины

1. Роман Уханов – 13:51

2. Леонид Тихонов – 14:46

3. Герман Алексеев – 15:21

4 км, женщины

1. Кристина Шабалина – 14:05

2. Анна Лиманская – 17:30,1

3. Анна Кашаева – 17:30,3

8 км, мужчины

1. Владимир Смирнов – 25:56

2. Дмитрий Трипутень – 27:43

3. Антон Иванов – 27:53

8 км, женщины

1. Валентина Жданова – 32:34

2. Маргарита Клесс – 34:36

3. Анна Кишкина – 34:46

12 км, мужчины

1. Василий Андреев – 38:29

2. Денис Васильев – 39:24

3. Владимир Овчинников – 40:29

12 км, женщины

1. Анна Ильина – 45:59

2. Анна Напалкова – 49:53

3. Елена Пикалова – 52:22

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с мероприятия появятся позже в социальных сетях организаторов.