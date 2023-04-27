В Москве стартует парусный сезон. Первые тренировки пройдут 29 апреля в яхт-клубе «Сила ветра»

На этих выходных в Москве откроют парусный сезон. Первые тренировки пройдут 29 апреля на базах яхт-клуба «Сила ветра» в Строгино и Березках.

Тренировки будут проходить на яхтах собственного производства — SV20. Они рассчитаны на команду из четырех человек плюс инструктор. Перед занятием он проведет брифинг, а во время тренировки будет сопровождать команду. Опыт и специальная экипировка не требуется. Стоимость за 2 часа с инструктором — от 2 600 рублей в будние дни до 3 120 рублей в выходные (за человека). Есть также абонементы на 10 занятий стоимостью от 20 000 рублей.

Для индивидуальных тренировок во флоте клуба есть одноместные яхты «Луч». Занятия на них покажут, как работает ветер, парус и крен. Тренироваться можно как самостоятельно, так и с инструктором. Стоимость одного занятия продолжительностью 2 часа — от 3 000 рублей за групповое занятие до 4 200 рублей за индивидуальную тренировку.

Дни открытых дверей в честь нового сезона проведут в мае. В понедельник 8 мая в Березках состоятся короткие гонки, в которых сможет принять участие любой желающий. В субботу 13 мая в Строгино весь день будут доступны часовые тренировки по сниженной цене. С берега можно будет послушать лекции от капитанов «Силы ветра» и посмотреть самые яркие моменты мировых парусных соревнований.

Для продвинутых яхтсменов в новом сезоне будут проводить гонки различных уровней и маршрутов и соревнования с усложненными и необычными дистанциями. На всех базах клуба — в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Геленджике, Владивостоке и Минске — можно будет принять участие в Кубке Силы ветра.

По пятницам для любителей ходить под парусом на закате или под луной будут проводить ночную регату в формате вечеринки. Стоимость участия — от 3 500 рублей.

Также в новом сезоне команда «Силы ветра» обещает интересные лекции, мастер-классы, ужины, кинопоказы и коллаборации с городскими проектами.

Записаться на тренировки и узнать больше информации о клубе и гонках можно на официальном сайте. Следить за обновлениями команды можно в социальных сетях или Telegram-канале.