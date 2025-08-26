Алексей Реунков проведет бесплатную тренировку в «Беговом центре» в Лужниках. Занятие пройдет в пятницу 29 августа

В пятницу 29 августа в 19:30 Алексей Реунков, двукратный чемпион России по марафону, проведет открытую тренировку в Беговом центре на территории «Лужников» в Москве. Участники пробегут вместе с Реунковым кросс по территории «Лужников» и сделают заминку на стадионе.

Тренировка бесплатная и подходит спортсменам любого уровня. Необходима предварительная регистрация на сайте Бегового центра .

«Беговой центр» работает с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 по будням и с 7:00 до 13:00 по выходным. В спортивном пространстве можно побегать на стадионе, позаниматься ОФП и растяжкой. Пользоваться раздевалками и камерами хранения можно бесплатно по записи через сайт.

