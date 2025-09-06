Артем Попов и Карина Костромина стали победителями полумарафона А.Раевича

14 сентября в Новосибирске прошел XXVIII полумарафон А.Раевича. Участники соревновались на дистанциях 1,5 км, 3 км, 10 км, 21,1 км.

Маршрут дистанций прошел главной улице города – Красному проспекту.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Артем Попов – 1:04:37 Илья Змазнев – 1:07:53 Олег Сомов – 1:09:23

21,1 км, женщины

10 км, мужчины

10 км, женщины

Мария Ермакова – 33:29 Валерия Баранова – 37:31 Ксения Конопенко – 37:40

3 км, мужчины

Петр Швецов – 8:41 Семен Пургин – 9:16 Михаил Виноградов – 9:20

3 км, женщины

Анастасия Семешко – 10:23 Ольга Трашахова – 10:46 Арина Ершова – 23:10

Результаты всех участников можно смотреть на сайте Startimer .