Артем Попов и Карина Костромина стали победителями полумарафона А.Раевича
14 сентября в Новосибирске прошел XXVIII полумарафон А.Раевича. Участники соревновались на дистанциях 1,5 км, 3 км, 10 км, 21,1 км.
Маршрут дистанций прошел главной улице города – Красному проспекту.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Артем Попов – 1:04:37
Илья Змазнев – 1:07:53
Олег Сомов – 1:09:23
21,1 км, женщины
Карина Костромина – 1:15:04
Елена Седова – 1:16:44
Ника Сигунова – 1:18:35
10 км, мужчины
Артем Король – 30:48
Петр Швецов – 30:56
Сергей Трашахов – 31:44
10 км, женщины
Мария Ермакова – 33:29
Валерия Баранова – 37:31
Ксения Конопенко – 37:40
3 км, мужчины
Петр Швецов – 8:41
Семен Пургин – 9:16
Михаил Виноградов – 9:20
3 км, женщины
Анастасия Семешко – 10:23
Ольга Трашахова – 10:46
Арина Ершова – 23:10
Результаты всех участников можно смотреть на сайте Startimer.