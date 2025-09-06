0

Артем Попов и Карина Костромина стали победителями полумарафона А.Раевича

14 сентября в Новосибирске прошел XXVIII полумарафон А.Раевича. Участники соревновались на дистанциях 1,5 км, 3 км, 10 км, 21,1 км. 

Маршрут дистанций прошел главной улице города – Красному проспекту. 

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Артем Попов – 1:04:37

  2. Илья Змазнев – 1:07:53

  3. Олег Сомов – 1:09:23

21,1 км, женщины

  1. Карина Костромина – 1:15:04

  2. Елена Седова – 1:16:44

  3. Ника Сигунова – 1:18:35

10 км, мужчины

  1. Артем Король – 30:48

  2. Петр Швецов – 30:56

  3. Сергей Трашахов – 31:44

10 км, женщины

  1. Мария Ермакова – 33:29

  2. Валерия Баранова – 37:31

  3. Ксения Конопенко – 37:40

3 км, мужчины

  1. Петр Швецов – 8:41

  2. Семен Пургин – 9:16

  3. Михаил Виноградов – 9:20

3 км, женщины

  1. Анастасия Семешко – 10:23

  2. Ольга Трашахова – 10:46

  3. Арина Ершова – 23:10

Результаты всех участников можно смотреть на сайте Startimer.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Startimer
