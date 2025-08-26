Денис Степанов пробежал 1000-й полумарафон подряд. Он бегает 21 км каждый день больше 8 лет: «Это как чистить зубы, меня не тяготит»

Спортсмен-любитель Денис Степанов пробежал сегодня тысячный полумарафон подряд. Он бегает без пропусков уже 3017 дней – 8 лет и 95 дней. С января 2023-го Степанов преодолевает в день не меньше чем полумарафон (21,1 км). В интервью Спортсу’‘ он рассказал о своей мотивации.

– Тебе психологически нормально? Не тяготит, что каждый день нужно пробежать такую серьезную дистанцию?

– Тебя же не тяготит чистить зубы по утрам? Ну и меня не тяготит. Для меня – то же самое. Это моя утренняя причуда. Главное, одеться по погоде. А что там – снег, дождь, град… Меня ничего не останавливает.

– Неужели за эти годы не было ни дня, когда тебе работа/семья/дела мешали выйти на пробежку?

– А ночь зачем нам? Да, бывает, когда дела накрывают, но я тогда пожертвую сном, посплю поменьше и выйду бегать после полуночи.

– Что тобой движет?

– Мне просто нравится процесс. Я могу, я бегу, я получаю удовольствие. Знаю, что после пробежки буду чувствовать себя хорошо. Все – ничего феноменального. Еще мне нравится, когда люди отмечают мою серию и говорят, что я молодец. Но это точно не главный фактор.

