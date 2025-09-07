Искандер Ядгаров занял второе место на дистанции 21,1 км в рамках Уфимского марафона

7 сентября в Уфе (Республика Башкортостан) прошел марафон. Помимо основной дистанции 42,2 км, участники также соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, 2 км.

Дистанцию марафона можно было также преодолеть в составе эстафетной команды, дистанцию 10 км – на роликах и хэндбайках (велосипед с ручным приводом), а дистанцию 5 км – скандинавской ходьбой.

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Виталий Дьяконов – 2:31:28 Артем Забалуев – 2:32:08 Владимир Дьяконов – 2:34:57

42,2 км, женщины

Ульяна Шарикова – 3:00:18 Надежда Авдеева – 3:02:21 Марина Зайкова – 3:10:19

21,1 км, мужчины

Денис Валитов – 1:04:45 Искандер Ядгаров – 1:05:15 Эль Хиреш Хуссам – 1:12:50

21,1 км, женщины

Анна Шобухова – 1:21:17 Александра Польшина – 1:23:55 Эльнара Валиуллина – 1:23:58

10 км, мужчины

Дмитрий Крыслов – 30:46 Константин Усольцев – 32:25 Салават Кутлов – 32:36

10 км, женщины

Галина Зиятдинова – 34:17 Алена Стрельникова – 34:19 Альфия Каныбекова – 35:30

5 км, мужчины

Гадель Булатов – 15:11 Ильназ Минигалеев – 15:11 Александр Пирогов – 15:16

5 км, женщины

Лилия Галимова – 16:53 Светлана Андрющенко – 17:51 Екатерина Прокофьева – 18:14

2 км, мужчины

Олег Сидоров – 7:08 Максим Бурлака – 7:09 Ильдус Киранов – 7:12

2 км, женщины

Галина Зиятдинова – 7:19 Назгуль Фаррахова – 7:36 Алла Прокофьева – 7:39

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .

