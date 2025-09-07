0

Искандер Ядгаров занял второе место на дистанции 21,1 км в рамках Уфимского марафона

7 сентября в Уфе (Республика Башкортостан) прошел марафон. Помимо основной дистанции 42,2 км, участники также соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, 2 км.

Дистанцию марафона можно было также преодолеть в составе эстафетной команды, дистанцию 10 км – на роликах и хэндбайках (велосипед с ручным приводом), а дистанцию 5 км – скандинавской ходьбой.

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Виталий Дьяконов – 2:31:28

  2. Артем Забалуев – 2:32:08

  3. Владимир Дьяконов – 2:34:57

42,2 км, женщины

  1. Ульяна Шарикова – 3:00:18

  2. Надежда Авдеева – 3:02:21

  3. Марина Зайкова – 3:10:19

21,1 км, мужчины

  1. Денис Валитов – 1:04:45

  2. Искандер Ядгаров – 1:05:15

  3. Эль Хиреш Хуссам – 1:12:50

21,1 км, женщины

  1. Анна Шобухова – 1:21:17

  2. Александра Польшина – 1:23:55

  3. Эльнара Валиуллина – 1:23:58

10 км, мужчины

  1. Дмитрий Крыслов – 30:46

  2. Константин Усольцев – 32:25

  3. Салават Кутлов – 32:36

10 км, женщины

  1. Галина Зиятдинова – 34:17

  2. Алена Стрельникова – 34:19

  3. Альфия Каныбекова – 35:30

5 км, мужчины

  1. Гадель Булатов – 15:11

  2. Ильназ Минигалеев – 15:11

  3. Александр Пирогов – 15:16

5 км, женщины

  1. Лилия Галимова – 16:53

  2. Светлана Андрющенко – 17:51

  3. Екатерина Прокофьева – 18:14

2 км, мужчины

  1. Олег Сидоров – 7:08

  2. Максим Бурлака – 7:09

  3. Ильдус Киранов – 7:12

2 км, женщины

  1. Галина Зиятдинова – 7:19

  2. Назгуль Фаррахова – 7:36

  3. Алла Прокофьева – 7:39

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Уфимский марафон: бег по историческому центру и финиш на стадионе. Гид по старту с отзывами

