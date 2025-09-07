Искандер Ядгаров занял второе место на дистанции 21,1 км в рамках Уфимского марафона
7 сентября в Уфе (Республика Башкортостан) прошел марафон. Помимо основной дистанции 42,2 км, участники также соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, 2 км.
Дистанцию марафона можно было также преодолеть в составе эстафетной команды, дистанцию 10 км – на роликах и хэндбайках (велосипед с ручным приводом), а дистанцию 5 км – скандинавской ходьбой.
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
Виталий Дьяконов – 2:31:28
Артем Забалуев – 2:32:08
Владимир Дьяконов – 2:34:57
42,2 км, женщины
Ульяна Шарикова – 3:00:18
Надежда Авдеева – 3:02:21
Марина Зайкова – 3:10:19
21,1 км, мужчины
Денис Валитов – 1:04:45
Искандер Ядгаров – 1:05:15
Эль Хиреш Хуссам – 1:12:50
21,1 км, женщины
Анна Шобухова – 1:21:17
Александра Польшина – 1:23:55
Эльнара Валиуллина – 1:23:58
10 км, мужчины
Дмитрий Крыслов – 30:46
Константин Усольцев – 32:25
Салават Кутлов – 32:36
10 км, женщины
Галина Зиятдинова – 34:17
Алена Стрельникова – 34:19
Альфия Каныбекова – 35:30
5 км, мужчины
Гадель Булатов – 15:11
Ильназ Минигалеев – 15:11
Александр Пирогов – 15:16
5 км, женщины
Лилия Галимова – 16:53
Светлана Андрющенко – 17:51
Екатерина Прокофьева – 18:14
2 км, мужчины
Олег Сидоров – 7:08
Максим Бурлака – 7:09
Ильдус Киранов – 7:12
2 км, женщины
Галина Зиятдинова – 7:19
Назгуль Фаррахова – 7:36
Алла Прокофьева – 7:39
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
Уфимский марафон: бег по историческому центру и финиш на стадионе. Гид по старту с отзывами