Результаты забега «Апрель» 2023
В воскресенье 2 апреля в Москве состоялся забег «Апрель» от «Бегового сообщества». Старт традиционно открыл беговой сезон на шоссе.
Маршрут забега на 5 км прошел вокруг Олимпийского комплекса «Лужники» по аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.
Результаты победителей:
Мужчины
1. Иван Панферов – 14:35
2. Артем Цибак – 14:52
3. Сергей Звонов – 14:54
Женщины
1. Алла Сидорова – 16:18
2. Светлана Симакова – 16:26
3. Юлия Конякина – 16:34
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Athlinks.
Комментарии