Результаты забега «Апрель» 2023

В воскресенье 2 апреля в Москве состоялся забег «Апрель» от «Бегового сообщества». Старт традиционно открыл беговой сезон на шоссе.

Маршрут забега на 5 км прошел вокруг Олимпийского комплекса «Лужники» по аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.

Результаты победителей:

Мужчины

1. Иван Панферов – 14:35

2. Артем Цибак – 14:52

3. Сергей Звонов – 14:54

Женщины

1. Алла Сидорова – 16:18

2. Светлана Симакова – 16:26

3. Юлия Конякина – 16:34

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Athlinks.