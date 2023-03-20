Результаты трейлового забега Dagestan Wild Trail 2023

18-19 марта в горах Дагестана в четвертый раз прошел трейловый забег Dagestan Wild Trail.

В субботу был дан старт детскому забегу на дистанцию 400 м и забегу ULTRA на 120 км с набором высоты 6000 м и

В воскресенье спортсмены бежали три дистанции: SPRINT – 15 км с набором высоты 700 м, SHORT – 35 км с набором высоты 1700 м и MIDDLE – 65 км с набором высоты 4000 м.

Маршруты забегов лежали через ущелья, пики и плато со старыми аулами, сохранившими местный колорит.

Результаты победителей:

SPRINT 15, мужчины

1. Андрей Менякин – 1:25:39

2. Серегй Боровков – 1:28:34

3. Павел Новиков – 1:29:30

SPRINT 15, женщины

1. Надежда Фомина – 1:44:12

2. Ольга Тарантинова – 1:49:16

3. Екатерина Куричева – 1:57:17

SHORT 35, мужчины

1. Магомед Алигаджиев – 3:04:01

2. Алексей Бересневв – 3:08:20

3. Юрий Штанков – 3:17:30

SHORT 35, женщины

1. Татьяна Шаронова – 3:51:05

2. Надежда Ермакова – 4:08:10

3. Екатерина Кондрахина – 4:12:03

MIDDLE 65, мужчины

1. Алексей Пагнуев – 7:40:51

2. Антон Нестеренко – 7:42:59

3. Алексей Мамарин – 7:46:43

MIDDLE 65, женщины

1. Мария Ворожейкина – 9:38:42

2. Ольга Давыдкина – 9:57:28

3. Мария Бахтина – 10:07:32

ULTRA 120, мужчины

1. Константин Иванов – 16:13:24

2. Павел Мусиенко – 17:52:20

3. Максим Поляков – 18:31:41

ULTRA 120, женщины

1. Светлана Матвеева – 22:11:59

2. Евгения Кретова – 22:35:00

3. Татьяна Леонова – 23:34:41

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте MyRace. Фотографии с гонок можно найти в Telegram-канале организаторов.