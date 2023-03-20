Результаты трейлового забега Dagestan Wild Trail 2023
18-19 марта в горах Дагестана в четвертый раз прошел трейловый забег Dagestan Wild Trail.
В субботу был дан старт детскому забегу на дистанцию 400 м и забегу ULTRA на 120 км с набором высоты 6000 м и
В воскресенье спортсмены бежали три дистанции: SPRINT – 15 км с набором высоты 700 м, SHORT – 35 км с набором высоты 1700 м и MIDDLE – 65 км с набором высоты 4000 м.
Маршруты забегов лежали через ущелья, пики и плато со старыми аулами, сохранившими местный колорит.
Результаты победителей:
SPRINT 15, мужчины
1. Андрей Менякин – 1:25:39
2. Серегй Боровков – 1:28:34
3. Павел Новиков – 1:29:30
SPRINT 15, женщины
1. Надежда Фомина – 1:44:12
2. Ольга Тарантинова – 1:49:16
3. Екатерина Куричева – 1:57:17
SHORT 35, мужчины
1. Магомед Алигаджиев – 3:04:01
2. Алексей Бересневв – 3:08:20
3. Юрий Штанков – 3:17:30
SHORT 35, женщины
1. Татьяна Шаронова – 3:51:05
2. Надежда Ермакова – 4:08:10
3. Екатерина Кондрахина – 4:12:03
MIDDLE 65, мужчины
1. Алексей Пагнуев – 7:40:51
2. Антон Нестеренко – 7:42:59
3. Алексей Мамарин – 7:46:43
MIDDLE 65, женщины
1. Мария Ворожейкина – 9:38:42
2. Ольга Давыдкина – 9:57:28
3. Мария Бахтина – 10:07:32
ULTRA 120, мужчины
1. Константин Иванов – 16:13:24
2. Павел Мусиенко – 17:52:20
3. Максим Поляков – 18:31:41
ULTRA 120, женщины
1. Светлана Матвеева – 22:11:59
2. Евгения Кретова – 22:35:00
3. Татьяна Леонова – 23:34:41
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте MyRace. Фотографии с гонок можно найти в Telegram-канале организаторов.
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