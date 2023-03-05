Результаты забега HARD TRAIL | ICE 2023
5 марта команда Hard Adventure провела трейловый забег ICE – второй этап кубка HARD TRAIL CUP 2023.
Старт прошел в Токсово (Ленинградская область) по льду озера Хепоярви и тропинкам заснеженного леса.
Для участия были доступны детские забеги на 500 м и 1 км, забег моржей на 1 км, догтрейл на 5 км, рогейн в свободном формате с ограничением по времени в 4 часа и трейловые забеги на 5 км, 15 км и 30 км. Бежать можно было и в online-формате на дистанциях 5 км, 15 км и 5 км каникроссом.
Результаты призеров:
5 км, мужчины
1. Константин Сирота – 28:34
2. Денис Вакарчук – 30:42
3. Денис Безменов – 31:59
5 км, женщины
1. Алиса Кубышкина – 34:45
2. Анастасия Разинкина – 36:09
3. Анастасия Егорова – 36:46
15 км, мужчины
1. Павел Михайлов – 1:23:13
2. Алексей Серов – 1:25:56
3. Антон Макаров – 1:30:07
15 км, женщины
1. Ирина Умницына – 1:36:10
2. Анастасия Тригубова – 1:53:00
3. Ольга Ворошилова – 1:53:34
30 км, мужчины
1. Михаил Чегаровский – 2:56:22
2. Роман Гусейнов – 2:56:33
3. Максим Воронков – 3:05:09
30 км, женщины
1. Юлия Волкова – 3:31:17
2. Наталья Радченко – 3:40:01
3. Анна Богданова – 3:40:26
Результаты все участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с забегов появятся позже в социальных сетях Hard Adventure.
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