Результаты забега HARD TRAIL | ICE 2023

5 марта команда Hard Adventure провела трейловый забег ICE – второй этап кубка HARD TRAIL CUP 2023.

Старт прошел в Токсово (Ленинградская область) по льду озера Хепоярви и тропинкам заснеженного леса.

Для участия были доступны детские забеги на 500 м и 1 км, забег моржей на 1 км, догтрейл на 5 км, рогейн в свободном формате с ограничением по времени в 4 часа и трейловые забеги на 5 км, 15 км и 30 км. Бежать можно было и в online-формате на дистанциях 5 км, 15 км и 5 км каникроссом.

Результаты призеров:

5 км, мужчины

1. Константин Сирота – 28:34

2. Денис Вакарчук – 30:42

3. Денис Безменов – 31:59

5 км, женщины

1. Алиса Кубышкина – 34:45

2. Анастасия Разинкина – 36:09

3. Анастасия Егорова – 36:46

15 км, мужчины

1. Павел Михайлов – 1:23:13

2. Алексей Серов – 1:25:56

3. Антон Макаров – 1:30:07

15 км, женщины

1. Ирина Умницына – 1:36:10

2. Анастасия Тригубова – 1:53:00

3. Ольга Ворошилова – 1:53:34

30 км, мужчины

1. Михаил Чегаровский – 2:56:22

2. Роман Гусейнов – 2:56:33

3. Максим Воронков – 3:05:09

30 км, женщины

1. Юлия Волкова – 3:31:17

2. Наталья Радченко – 3:40:01

3. Анна Богданова – 3:40:26

Результаты все участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с забегов появятся позже в социальных сетях Hard Adventure.