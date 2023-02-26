Результаты забега Ladoga Winter Trail 2023

В воскресенье 26 февраля в Ленинградской области состоялся трейловый забег Ladoga Winter Trail от команды STARTRAIL.

Маршруты забегов проходили по льду Ладожского озера – одного из крупнейших озер России. Для участия были доступны четыре дистанции: 5 км, 10 км, 21 км, 30 км.

Результаты призеров:

5 км, мужчины

1. Николай Канафоцкий – 28:34

2. Игорь Хомутов – 34:06

3. Дмитрий Родионов – 50:55

5 км, женщины

1. Ирина Муравьева-Андрейчук – 35:14

2. Вероника Безменова – 36:18

3. Наталья Шабловская – 38:19

10 км, мужчины

1. Игорь Маликов – 1:09:03

2. Сергей Ляшков – 1:09:40

3. Игорь Степанов – 1:09:45

10 км, женщины

1. Марина Воронюк – 1:12:48

2. Ольга Смирнова – 1:15:37

3. Яна Радина – 1:17:33

21 км, мужчины

1. Денис Безменов – 2:10:34

2. Александр Плоткин – 2:14:05

3. Андрей Барцевич – 2:32:23

21 км, женщины

1. Анна Говорухина – 2:24:28

2. Инга Ульянова – 2:37:33

3. Светлана Журавская – 2:43:05

30 км, мужчины

1. Андрей Анисимов – 3:01:05

2. Никита Рысак – 3:05:52

3. Роман Молчанов – 3:15:06

30 км, женщины

1. Наталья Шилина – 3:14:56

2. Наталья Радченко – 3:31:40

3. Екатерина Максимова – 3:56:11

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time.