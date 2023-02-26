Результаты забега Ladoga Winter Trail 2023
В воскресенье 26 февраля в Ленинградской области состоялся трейловый забег Ladoga Winter Trail от команды STARTRAIL.
Маршруты забегов проходили по льду Ладожского озера – одного из крупнейших озер России. Для участия были доступны четыре дистанции: 5 км, 10 км, 21 км, 30 км.
Результаты призеров:
5 км, мужчины
1. Николай Канафоцкий – 28:34
2. Игорь Хомутов – 34:06
3. Дмитрий Родионов – 50:55
5 км, женщины
1. Ирина Муравьева-Андрейчук – 35:14
2. Вероника Безменова – 36:18
3. Наталья Шабловская – 38:19
10 км, мужчины
1. Игорь Маликов – 1:09:03
2. Сергей Ляшков – 1:09:40
3. Игорь Степанов – 1:09:45
10 км, женщины
1. Марина Воронюк – 1:12:48
2. Ольга Смирнова – 1:15:37
3. Яна Радина – 1:17:33
21 км, мужчины
1. Денис Безменов – 2:10:34
2. Александр Плоткин – 2:14:05
3. Андрей Барцевич – 2:32:23
21 км, женщины
1. Анна Говорухина – 2:24:28
2. Инга Ульянова – 2:37:33
3. Светлана Журавская – 2:43:05
30 км, мужчины
1. Андрей Анисимов – 3:01:05
2. Никита Рысак – 3:05:52
3. Роман Молчанов – 3:15:06
30 км, женщины
1. Наталья Шилина – 3:14:56
2. Наталья Радченко – 3:31:40
3. Екатерина Максимова – 3:56:11
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time.
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