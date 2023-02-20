Результаты ультратрейла Onego Ice Ultra 2023
19 февраля в республике Карелия прошел ультратрейл Onego Ice Ultra.
Для забега были доступны четыре дистанции – 5 км, 10 км, 20 км и 50 км.
Участники пробега на 50 км должны были выходить на лед в открытое Онежское озеро, а маршрут пробегов на другие дистанции должен был проходить в пределах залива Ялгуба. Из-за погодных условий и непростой ледовой обстановки на Онежском озере организаторы были вынуждены перенести маршруты на озеро Сандал.
Дистанции на 5 км, 10 км и 20 км прошли в один круг, а титульная дистанция на 50 км – в два круга.
Результаты победителей:
50 км, мужчины
1. Дмитрий Гаврюшин – 5:57:49
2. Александр Ковалев – 7:54:27
3. Максим Шатов – 7:55:33
50 км, женщины
1. Екатерина Трубина – 7:55:39
2. Светлана Плисова – 9:34:29
20 км, мужчины
1. Андрей Филяков – 1:44:07
2. Дмитрий Мухин – 1:51:28
3. Андрей Васин – 1:54:08
20 км, женщины
1. Анна Каштанова – 2:12:00
2. Вероника Антонова – 2:19:02
3. Ксения Савостьянова – 2:27:32
10 км, мужчины
1. Валентин Кривонкин – 1:03:57
2. Сергей Улитин – 1:04:16
3. Денис Бахилин – 1:04:29
10 км, женщины
1. Екатерина Качаева – 1:07:06
2. Нина Чудная – 1:13:35
3. Алена Куклина – 1:17:24
5 км, мужчины
1. Михаил Игушкин – 22:53
2. Дмитрий Шейбак – 27:38
3. Алексей Артемьев – 27:42
5 км, женщины
1. Екатерина Славкина – 32:38
2. Марина Кожевникова – 33:40
3. Кристина Аллашева – 35:10
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time.
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