Результаты ультратрейла Onego Ice Ultra 2023

19 февраля в республике Карелия прошел ультратрейл Onego Ice Ultra.

Для забега были доступны четыре дистанции – 5 км, 10 км, 20 км и 50 км.

Участники пробега на 50 км должны были выходить на лед в открытое Онежское озеро, а маршрут пробегов на другие дистанции должен был проходить в пределах залива Ялгуба. Из-за погодных условий и непростой ледовой обстановки на Онежском озере организаторы были вынуждены перенести маршруты на озеро Сандал.

Дистанции на 5 км, 10 км и 20 км прошли в один круг, а титульная дистанция на 50 км – в два круга.

Результаты победителей:

50 км, мужчины

1. Дмитрий Гаврюшин – 5:57:49

2. Александр Ковалев – 7:54:27

3. Максим Шатов – 7:55:33

50 км, женщины

1. Екатерина Трубина – 7:55:39

2. Светлана Плисова – 9:34:29

20 км, мужчины

1. Андрей Филяков – 1:44:07

2. Дмитрий Мухин – 1:51:28

3. Андрей Васин – 1:54:08

20 км, женщины

1. Анна Каштанова – 2:12:00

2. Вероника Антонова – 2:19:02

3. Ксения Савостьянова – 2:27:32

10 км, мужчины

1. Валентин Кривонкин – 1:03:57

2. Сергей Улитин – 1:04:16

3. Денис Бахилин – 1:04:29

10 км, женщины

1. Екатерина Качаева – 1:07:06

2. Нина Чудная – 1:13:35

3. Алена Куклина – 1:17:24

5 км, мужчины

1. Михаил Игушкин – 22:53

2. Дмитрий Шейбак – 27:38

3. Алексей Артемьев – 27:42

5 км, женщины

1. Екатерина Славкина – 32:38

2. Марина Кожевникова – 33:40

3. Кристина Аллашева – 35:10

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time.