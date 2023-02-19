Результаты Зимнего Павловского забега 2023

В воскресенье 19 февраля в Павловске (Ленинградская область) состоялся зимний пробег по грунтовым и лесным дорожкам одноименного музея-заповедника.

Для забегов были доступны три дистанции: 3 км, 10 км, 21,1 км. Разминку перед стартами проводила двукратная победительница Бостонского марафона, мастер спорта международного класса Ольга Маркова.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Владимир Смирнов – 11:15

2. Эдуард Непомнящий – 12:03

3. Артур Андреев – 12:19

3 км, женщины

1. Алиса Кубышкина – 12:50

2. Анна Напалкова – 13:51

3. Екатерина Николаева – 14:29

10 км, мужчины

1. Владислав Логинов – 37:41

2. Александр Стуков – 38:22

3. Николай Чувашев – 39:06

10 км, женщины

1. Анастасия Олейник – 43:43

2. Дарья Велоева – 46:22

3. Ольга Ворошилова – 48:06

21,1 км, мужчины

1. Агил Османов – 1:20:29

2. Дмитрий Бирюков – 1:25:42

3. Денис Вакарчук – 1:25:54

21,1 км, женщины

1. Мария Койнова – 1:37:39

2. Анна Титова – 1:41:22

3. Анна Вишнякова – 1:42:35

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.