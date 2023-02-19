Результаты Зимнего Павловского забега 2023
В воскресенье 19 февраля в Павловске (Ленинградская область) состоялся зимний пробег по грунтовым и лесным дорожкам одноименного музея-заповедника.
Для забегов были доступны три дистанции: 3 км, 10 км, 21,1 км. Разминку перед стартами проводила двукратная победительница Бостонского марафона, мастер спорта международного класса Ольга Маркова.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Владимир Смирнов – 11:15
2. Эдуард Непомнящий – 12:03
3. Артур Андреев – 12:19
3 км, женщины
1. Алиса Кубышкина – 12:50
2. Анна Напалкова – 13:51
3. Екатерина Николаева – 14:29
10 км, мужчины
1. Владислав Логинов – 37:41
2. Александр Стуков – 38:22
3. Николай Чувашев – 39:06
10 км, женщины
1. Анастасия Олейник – 43:43
2. Дарья Велоева – 46:22
3. Ольга Ворошилова – 48:06
21,1 км, мужчины
1. Агил Османов – 1:20:29
2. Дмитрий Бирюков – 1:25:42
3. Денис Вакарчук – 1:25:54
21,1 км, женщины
1. Мария Койнова – 1:37:39
2. Анна Титова – 1:41:22
3. Анна Вишнякова – 1:42:35
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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