Результаты четвертого этапа соревнований по триатлону Gravity IndoorTriCup 2023
В субботу 19 февраля в Санкт-Петербурге прошел четвертый этап соревнований по триатлону GravityIndoorTriCup «Огонь».
Старт состоял из трех этапов: плавание 300 м, велозаезд 8 км, бег 2 км. Участие было доступно в индивидуальном формате и в формате семейной эстафеты.
Результаты победителей:
Мужчины
1. Дмитрий Анчуков – 25:06
2. Евгений Литвинцев – 26:18
3. Андрей Ершов – 26:27
Женщины
1. Екатерина Кочанова – 32:03
2. Лидия Филлипова – 32:28
3. Полина Асташина – 32:41
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с соревнований можно найти на сайте Марафон-фото.
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