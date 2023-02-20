Результаты четвертого этапа соревнований по триатлону Gravity IndoorTriCup 2023

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В субботу 19 февраля в Санкт-Петербурге прошел четвертый этап соревнований по триатлону GravityIndoorTriCup «Огонь». 

Старт состоял из трех этапов: плавание 300 м, велозаезд 8 км, бег 2 км. Участие было доступно в индивидуальном формате и в формате семейной эстафеты. 

Результаты победителей:

Мужчины

1. Дмитрий Анчуков – 25:06

2. Евгений Литвинцев – 26:18

3. Андрей Ершов – 26:27

Женщины 

1. Екатерина Кочанова – 32:03

2. Лидия Филлипова – 32:28

3. Полина Асташина – 32:41

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с соревнований можно найти на сайте Марафон-фото

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