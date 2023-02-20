Результаты V этапа кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «Индор» 2023

Теги плавание Бег любительский спорт Календарь стартов Здоровье

В эти выходные 18-19 февраля состоялся пятый этап кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «Индор» от организаторов «Железный человек».  

В субботу прошли детские забеги, женский забег на 1 км, женский и мужской велозаезды на дистанции 20 км и 30 км соответственно. 

В воскресенье прошел основной триатлонный старт. Он состоял из трех этапов: заплыв на 300 м, велогонка 8 км, бег 2 км. Для участия были доступны индивидуальный формат и эстафета.  

Результаты победителей:

Женский забег, 1 км

1. Алиса Кубышкина – 3:05 

2. Ольга Дмитриева – 3:43

3. Юлия Санфирова – 3:52

Женский велозаезд, 20 км

1. Полина Кондрашова – 36:36

2. Екатерина Данилова – 37:01

3. Александра Шантырь – 38:03

Мужской велозаезд, 30 км

1. Константин Афанасьев – 44:20

2. Никита Маскакульт – 47:25

3. Дмитрий Мерзликин – 47:27

Триатлон, мужчины

1. Марк Высоцкий – 24:45

2. Алексей Макаров – 25:05

3. Сергей Мырзин – 25:06

Триатлон, женщины

1. Алевтина Стеценко – 27:12

2. Мария Шерстнева – 28:00

3. Дарья Соколова – 28:36

Эстафета, микс

1. Команда «мамкины атлеты» (Владимир Мартынов, Евгений Косых, Евгений Токарев) – 28:21

2. Команда Flow (Илья Кошурников, Иван Чурлин) – 30:06

3. Команда «Трикотлеты» (Мария Седых, Николай Ковков, Екатерина Константинова) – 30:46

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с награждения можно найти в Telegram-канале организаторов «Железный человек».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий