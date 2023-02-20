Результаты V этапа кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «Индор» 2023
В эти выходные 18-19 февраля состоялся пятый этап кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «Индор» от организаторов «Железный человек».
В субботу прошли детские забеги, женский забег на 1 км, женский и мужской велозаезды на дистанции 20 км и 30 км соответственно.
В воскресенье прошел основной триатлонный старт. Он состоял из трех этапов: заплыв на 300 м, велогонка 8 км, бег 2 км. Для участия были доступны индивидуальный формат и эстафета.
Результаты победителей:
Женский забег, 1 км
1. Алиса Кубышкина – 3:05
2. Ольга Дмитриева – 3:43
3. Юлия Санфирова – 3:52
Женский велозаезд, 20 км
1. Полина Кондрашова – 36:36
2. Екатерина Данилова – 37:01
3. Александра Шантырь – 38:03
Мужской велозаезд, 30 км
1. Константин Афанасьев – 44:20
2. Никита Маскакульт – 47:25
3. Дмитрий Мерзликин – 47:27
Триатлон, мужчины
1. Марк Высоцкий – 24:45
2. Алексей Макаров – 25:05
3. Сергей Мырзин – 25:06
Триатлон, женщины
1. Алевтина Стеценко – 27:12
2. Мария Шерстнева – 28:00
3. Дарья Соколова – 28:36
Эстафета, микс
1. Команда «мамкины атлеты» (Владимир Мартынов, Евгений Косых, Евгений Токарев) – 28:21
2. Команда Flow (Илья Кошурников, Иван Чурлин) – 30:06
3. Команда «Трикотлеты» (Мария Седых, Николай Ковков, Екатерина Константинова) – 30:46
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с награждения можно найти в Telegram-канале организаторов «Железный человек».
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