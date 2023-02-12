Результаты Зеленодольского лыжного марафона 2023
12 февраля в Зеленодольске (город в республике Татарстан) состоялся лыжный марафон от организаторов TIMERMAN.
Для заезда были доступны дистанции на 5 км, 15 км и 30 км и детские старты на дистанции 300 и 600 метров.
Трасса марафона проходила на равнинной местности с редкими подъемами. Максимальный набор высоты на одном круге (7,5 км) составлял 143 м.
Результаты победителей:
15 км, мужчины
1. Булат Шайхутдинов – 40:40
2. Артем Лунник – 40:40
3. Лев Изуланов – 41:27
15 км, женщины
1. Диана Федюшина – 46:13
2. Галина Суслова – 47:23
3. Анна Кощеева – 47:32
30 км, мужчины
1. Алмаз Таипов – 01:16:24
2. Юрий Гаврилов – 01:16:25
3. Станислав Егоров – 01:16:57
30 км, женщины
1. Анастасия Доценко – 01:28:11
2. Рамиля Валеева – 01:29:26
3. Светлана Лазарева – 01:47:14
Фотографии с соревнований можно найти на сайте организаторов.
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