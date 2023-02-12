Результаты Зеленодольского лыжного марафона 2023

12 февраля в Зеленодольске (город в республике Татарстан) состоялся лыжный марафон от организаторов TIMERMAN.

Для заезда были доступны дистанции на 5 км, 15 км и 30 км и детские старты на дистанции 300 и 600 метров.

Трасса марафона проходила на равнинной местности с редкими подъемами. Максимальный набор высоты на одном круге (7,5 км) составлял 143 м.

Результаты победителей:

15 км, мужчины

1. Булат Шайхутдинов – 40:40

2. Артем Лунник – 40:40

3. Лев Изуланов – 41:27

15 км, женщины

1. Диана Федюшина – 46:13

2. Галина Суслова – 47:23

3. Анна Кощеева – 47:32

30 км, мужчины

1. Алмаз Таипов – 01:16:24

2. Юрий Гаврилов – 01:16:25

3. Станислав Егоров – 01:16:57

30 км, женщины

1. Анастасия Доценко – 01:28:11

2. Рамиля Валеева – 01:29:26

3. Светлана Лазарева – 01:47:14

Фотографии с соревнований можно найти на сайте организаторов.