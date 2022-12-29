Открылась регистрация на любительскую лыжную гонку HaSki от Лиги Героев. Она пройдет 19 февраля в Москве

Теги лыжные гонки любительский спорт Календарь стартов Здоровье

Открылась регистрация на любительскую лыжную гонку от организаторов «Лига Героев». Она пройдет 19 февраля 2023 года в парке 850-летия Москвы. 

Гонка пройдет в свободном стиле, есть детские и взрослые старты. 

Доступные дистанции:

  • Дети – 1 км
  • Новичок – 5 км
  • Мастер – 15 км
  • Легенда – 30 км

Точный маршрут пока находится в разработке. Следить за обновлениями организаторов и зарегистрироваться на гонку можно на сайте HaSki. Сейчас слоты доступны по минимальной цене, со временем она будет повышаться. 

 

 

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