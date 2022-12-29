Открылась регистрация на любительскую лыжную гонку HaSki от Лиги Героев. Она пройдет 19 февраля в Москве
Открылась регистрация на любительскую лыжную гонку от организаторов «Лига Героев». Она пройдет 19 февраля 2023 года в парке 850-летия Москвы.
Гонка пройдет в свободном стиле, есть детские и взрослые старты.
Доступные дистанции:
- Дети – 1 км
- Новичок – 5 км
- Мастер – 15 км
- Легенда – 30 км
Точный маршрут пока находится в разработке. Следить за обновлениями организаторов и зарегистрироваться на гонку можно на сайте HaSki. Сейчас слоты доступны по минимальной цене, со временем она будет повышаться.
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