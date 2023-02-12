Результаты «Московского лыжного марафона» 2023
В воскресенье 12 февраля состоялся первый «Московский лыжный марафон» – новая гонка в серии Russialoppet, приуроченная к 100-летнему юбилею Московского спорта.
Для участия были доступны три дистанции: марафонская на 51 км и забеги-спутники на 34 км и 17 км. Маршрут гонки прошел по лыжным трассам зоны отдыха «Битца».
Результаты победителей:
51 км, мужчины
1. Рауль Шакирзянов – 2:21:37;
2. Сергей Турышев – 2:21:38;
3. Никита Егоров – 2:24:32;
51 км, женщины
1. Вероника Лопатина – 2:44:16;
2. Ольга Назарова – 2:45:03;
3. Юлия Тихонова – 2:47:27;
34 км, мужчины
1. Александр Легков – 1:37:11;
2. Никита Крюков – 1:44:31;
3. Николай Квасов – 1:45:50;
34 км, женщины
1. Наталья Матвеева – 1:52:17;
2. Ксения Мосина – 2:01:14;
3. Анастасия Рыжова – 2:12:49;
17 км, мужчины
1. Александр Панжинский – 51:25;
2. Арсений Парфенов – 54:46;
3. Артем Каравашкин – 55:16;
17 км, женщины
1. Екатерина Слистина – 1:04:12;
2. Виктория Куприянова – 1:07:42;
3. Татьяна Федосеева – 1:13:01.
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Russialoppet или ResultsZone.
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