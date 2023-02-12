Результаты «Московского лыжного марафона» 2023

В воскресенье 12 февраля состоялся первый «Московский лыжный марафон» – новая гонка в серии Russialoppet, приуроченная к 100-летнему юбилею Московского спорта.

Для участия были доступны три дистанции: марафонская на 51 км и забеги-спутники на 34 км и 17 км. Маршрут гонки прошел по лыжным трассам зоны отдыха «Битца».

Результаты победителей:

51 км, мужчины

1. Рауль Шакирзянов – 2:21:37;

2. Сергей Турышев – 2:21:38;

3. Никита Егоров – 2:24:32;

51 км, женщины

1. Вероника Лопатина – 2:44:16;

2. Ольга Назарова – 2:45:03;

3. Юлия Тихонова – 2:47:27;

34 км, мужчины

1. Александр Легков – 1:37:11;

2. Никита Крюков – 1:44:31;

3. Николай Квасов – 1:45:50;

34 км, женщины

1. Наталья Матвеева – 1:52:17;

2. Ксения Мосина – 2:01:14;

3. Анастасия Рыжова – 2:12:49;

17 км, мужчины

1. Александр Панжинский – 51:25;

2. Арсений Парфенов – 54:46;

3. Артем Каравашкин – 55:16;

17 км, женщины

1. Екатерина Слистина – 1:04:12;

2. Виктория Куприянова – 1:07:42;

3. Татьяна Федосеева – 1:13:01.

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Russialoppet или ResultsZone.