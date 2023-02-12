Результаты лыжной гонки GARBOSKI 2023

12 февраля в Гарболово (Ленинградская область) прошла лыжная гонка GARBOSKI.

Трасса проходила по лесному ландшафту. Для участия были доступны дистанции на 1 км, 3 км, 5 км, 7 км и 14 км и детские старты.

Результаты победителей:

7 км, женский старт

1. Галина Мартыненко – 22:51

2. Наталья Вячеславова – 22:53

3. Елена Самарина – 24:38

14 км, мужской старт

1. Дмитрий Торопов – 37:14

2. Владимир Левченко – 37:19

3. Никита Иванов – 37:24

Результаты остальных участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time.