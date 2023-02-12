Результаты лыжной гонки GARBOSKI 2023
12 февраля в Гарболово (Ленинградская область) прошла лыжная гонка GARBOSKI.
Трасса проходила по лесному ландшафту. Для участия были доступны дистанции на 1 км, 3 км, 5 км, 7 км и 14 км и детские старты.
Результаты победителей:
7 км, женский старт
1. Галина Мартыненко – 22:51
2. Наталья Вячеславова – 22:53
3. Елена Самарина – 24:38
14 км, мужской старт
1. Дмитрий Торопов – 37:14
2. Владимир Левченко – 37:19
3. Никита Иванов – 37:24
Результаты остальных участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time.
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