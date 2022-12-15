Электрички на «Лыжные стрелы» в Ленобласти стартуют 18 декабря. Появилась новая локация

Электропоезда из Санкт-Петербурга в Ленобласть на массовые старты «Лыжные стрелы» начнут ходить в поселки Орехово и Шапки 18 декабря. В новую локацию – поселок Токсово – электрички стартуют 25 декабря.

Поезда будут ходить с Московского и Финляндского вокзалов каждые выходные до 19 марта.

Снежные трассы стартов «Лыжные стрелы» включают в себя дистанции на 5, 10 и 15 км, а также пешеходную трассу для скандинавской ходьбы. Кроме лыжных прогулок в локациях обещают развлекательную программу с баянистом и горячим чаем.

Дополнительную информацию о заездах можно узнать в соцсетях организаторов.

«Лыжные стрелы» 2022-2023. Расписание, получение билетов, трассы и дополнительная информация