Результаты соревнований «Скорость» в манеже. Среди победителей Екатерина Реньжина, Алла Сидорова и Дмитрий Неделин
В эти выходные, 11 и 12 февраля, в манеже НИУ МГСУ состоялись соревнования «Скорость» от организаторов «Беговое сообщество».
В субботу прошли забеги на 60 м, 600 м, 1609 м и эстафета 4х200 м. В воскресенье были дистанции 300 м, 2000 м, эстафета 800-600-400-200 м. Один участник мог пробежать сразу несколько дистанций и принять участие в эстафетной гонке.
Для тех, кто впервые вышел на старт в манеже, организаторы провели мастер-классы по старту с колодок и эстафетному бегу.
Результаты победителей:
60 метров, мужчины
1. Семен Синичкин – 0:07,18
2. Иван Лындин – 0:07,20
3. Сергей Рудько – 0:07,24
60 метров, женщины
1. Валерия Никифорова – 0:07,90
2. Анна Шалыгина – 0:07,94
3. Янина Соболева – 0:08,39
600 метров, мужчины
1. Данил Бакурин – 1:25.57
2. Роман Ткачук – 1:25.82
3. Владимир Таланов – 1:25.94
600 метров, женщины
1. Юлия Зубарева – 1:34.76
2. Дина Даминова – 1:35.81
3. Надежда Дегтярь – 1:36.41
300 метров, мужчины
1. Данила Толстобров – 39,19
2. Александр Сазонов – 39,99
3. Александр Игнатов – 40,07
300 метров, женщины
1. Екатерина Реньжина – 39,23
2. Анастасия Емельянова – 42,21
3. Анна Шалыгина – 42,81
1609 метров, мужчины
1. Артем Сериков – 4:14.77
2. Картик Каркера – 4:19.33
3. Павел Осипов – 4:29.24
1609 метров, женщины
1. Алла Сидорова – 4:53.53
2. Полина Жукова – 5:01.86
3. Ольга Воробьёва – 5:16.27
2000 метров, мужчины
1. Дмитрий Неделин – 5:09.56
2. Иван Панфёров – 5:23.74
3. Юрий Мартыненко – 5:28.54
2000 метров, женщины
1. Алла Сидорова – 6:10.91
2. Нина Бышкина – 6:18.60
3. Анна Бойнова – 6:19.15
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте «Бегового сообщества». Фотографии с награждения можно найти в Telegram-канале организаторов.
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