Результаты соревнований «Скорость» в манеже. Среди победителей Екатерина Реньжина, Алла Сидорова и Дмитрий Неделин

В эти выходные, 11 и 12 февраля, в манеже НИУ МГСУ состоялись соревнования «Скорость» от организаторов «Беговое сообщество».

В субботу прошли забеги на 60 м, 600 м, 1609 м и эстафета 4х200 м. В воскресенье были дистанции 300 м, 2000 м, эстафета 800-600-400-200 м. Один участник мог пробежать сразу несколько дистанций и принять участие в эстафетной гонке.

Для тех, кто впервые вышел на старт в манеже, организаторы провели мастер-классы по старту с колодок и эстафетному бегу.

Результаты победителей:

60 метров, мужчины

1. Семен Синичкин – 0:07,18

2. Иван Лындин – 0:07,20

3. Сергей Рудько – 0:07,24

60 метров, женщины

1. Валерия Никифорова – 0:07,90

2. Анна Шалыгина – 0:07,94

3. Янина Соболева – 0:08,39

600 метров, мужчины

1. Данил Бакурин – 1:25.57

2. Роман Ткачук – 1:25.82

3. Владимир Таланов – 1:25.94

600 метров, женщины

1. Юлия Зубарева – 1:34.76

2. Дина Даминова – 1:35.81

3. Надежда Дегтярь – 1:36.41

300 метров, мужчины

1. Данила Толстобров – 39,19

2. Александр Сазонов – 39,99

3. Александр Игнатов – 40,07

300 метров, женщины

1. Екатерина Реньжина – 39,23

2. Анастасия Емельянова – 42,21

3. Анна Шалыгина – 42,81

1609 метров, мужчины

1. Артем Сериков – 4:14.77

2. Картик Каркера – 4:19.33

3. Павел Осипов – 4:29.24

1609 метров, женщины

1. Алла Сидорова – 4:53.53

2. Полина Жукова – 5:01.86

3. Ольга Воробьёва – 5:16.27

2000 метров, мужчины

1. Дмитрий Неделин – 5:09.56

2. Иван Панфёров – 5:23.74

3. Юрий Мартыненко – 5:28.54

2000 метров, женщины

1. Алла Сидорова – 6:10.91

2. Нина Бышкина – 6:18.60

3. Анна Бойнова – 6:19.15

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте «Бегового сообщества». Фотографии с награждения можно найти в Telegram-канале организаторов.