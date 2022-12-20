Горнолыжный сезон на курортах Сочи откроется 23 декабря. В «Красной поляне» уже прошли тестовые катания

Горнолыжные курорты «Роза Хутор» и «Красная поляна» откроют новый сезон 23 декабря. В горной долине «Цирк-2» в Красной поляне на этих выходных уже прошли тестовые катания.

На курорте заработали прокат оборудования, лыжные мастерские и инструкторские службы. В новом сезоне гости по ски-пассу курорта смогут бесплатно тренироваться в рейс-зоне, появится аренда горнолыжной одежды. Также добавятся новые wellness-зоны – открытый подогреваемый бассейн и комплекс с купелью и парной.

Для катания в «Красной поляне» проложены 30 км трасс разных уровней сложности, 5 км трасс для вечернего катания и 8 зон для фрирайда. Приобрести ски-пасс, узнать детали и следить за обновлениями можно на сайте курорта.

На «Розе Хутор» в день открытия сезона запланирована развлекательная программа. На высоте 1100 метров гостей будут ждать мастер-классы, турниры по шахматам, настольному теннису и бир-понгу и живая музыка.

Общая протяженность трасс различного уровня сложности на курорте – 105 км, перепад высот на трассах составляет 1569 метров. Для гостей будет доступен прокат снаряжения, катание с инструктором в группе и индивидуально. Для детей от 3 до 12 лет на курорте есть горнолыжный клуб «Егорка».

Приобрести ски-пасс и узнать больше информации можно на сайте «Розы Хутор».