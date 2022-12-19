Горнолыжный курорт «Архыз» открыл новый сезон на искусственном снегу. Заработали сразу два склона

Теги сноуборд горные лыжи экстрим любительский спорт Здоровье

17 декабря на горнолыжном курорте «Архыз» открылся новый сезон, впервые – на искусственном снегу.  

В день открытия состоялся массовый заезд с участием более 80 лыжников и сноубордистов, был организован мастер-класс по горным лыжам для детей и взрослых и театральное представление для всей семьи. 

На курорте заработали два склона – Северный и Южный. Общая протяженность доступных для катания трасс – 27 км с перепадами высот от 1650 м. Склоны оборудованы системой искусственного оснежения – она позволит поддерживать необходимый уровень снега на протяжении всего сезона, заполняя проблемные участки. 

В долине работают 8 канатных дорог, есть учебный склон, детский клуб, прокат оборудования и возможность катания с инструкторами. Также часть трасс освещена для вечернего катания.

Узнать стоимость ски-пассов и другую дополнительную информацию можно на сайте курорта «Архыз»

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