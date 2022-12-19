Горнолыжный курорт «Архыз» открыл новый сезон на искусственном снегу. Заработали сразу два склона

17 декабря на горнолыжном курорте «Архыз» открылся новый сезон, впервые – на искусственном снегу.

В день открытия состоялся массовый заезд с участием более 80 лыжников и сноубордистов, был организован мастер-класс по горным лыжам для детей и взрослых и театральное представление для всей семьи.

На курорте заработали два склона – Северный и Южный. Общая протяженность доступных для катания трасс – 27 км с перепадами высот от 1650 м. Склоны оборудованы системой искусственного оснежения – она позволит поддерживать необходимый уровень снега на протяжении всего сезона, заполняя проблемные участки.

В долине работают 8 канатных дорог, есть учебный склон, детский клуб, прокат оборудования и возможность катания с инструкторами. Также часть трасс освещена для вечернего катания.

Узнать стоимость ски-пассов и другую дополнительную информацию можно на сайте курорта «Архыз».