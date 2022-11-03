11 ноября начнется сезон на горнолыжном курорте «Шерегеш». На новых трассах можно будет прокатиться бесплатно

Старт нового сезона на горнолыжном курорте «Шерегеш» в Кемеровской области запланирован на 11 ноября. В этот день откроются первые освещенные трассы, а для гостей организуют бесплатный вечерний прокат. Об этом сообщила Анна Ударцева – гендиректор горнолыжной компании «Каскад», работающей в «Шерегеше», в разговоре с ТАСС.

По словам Ударцевой, новое освещение трасс, смонтированное в этом году, позволит продлить время катания на 4 часа – до 22:00 (18:00 мск). Ранее подъемники останавливались с наступлением темноты – в 18:00 (14:00 мск).

Официальная церемония открытия сезона пройдет в субботу 12 ноября. В этот же день трассы будут открыты для бесплатного вечернего катания. Однако окончательное решение о допуске горнолыжников на трассы будет приниматься с учетом снежного покрова, который уже активно формируется.

Праздник в честь открытия сезона пройдет с 11 по 13 ноября. Гостей ждут мастер-классы от профессиональных райдеров, соревнования и концерт лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца.