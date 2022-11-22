1 декабря открывается сезон на Телецком горнолыжном курорте. Он будет работать даже в новогоднюю ночь

Новый зимний сезон на Телецком горнолыжном курорте откроют 1 декабря. Трассы будут открываться постепенно – по мере накопления снега. С этого же дня для бронирования будут доступны спа-отель «Глыба» и комплекс шале «Поляна», расположенные на территории курорта. В стоимость проживания входит ски-пасс для горнолыжников и сноубордистов на весь день, а также открытый термальный бассейн и каток. В новогоднюю ночь на Телецком горнолыжном курорте планируется праздничный банкет. Все праздники – с 31 декабря по 8 января – курорт будет работать без выходных.

Горнолыжный курорт «Телецкий» расположен в республике Алтай на горе Кокуя, вблизи Телецкого озера – объекта Всемирного Наследия ЮНЕСКО. На курорте 29 км трасс различного уровня сложности с перепадами высот более 850 метров, канатные дороги, прокат снаряжения, кафе, отели и спа-центр.

Ознакомиться с дополнительной информацией и узнать стоимость проживания и посещения можно на сайте курорта.